"Це взагалі законно?" Пропагандисти Путіна сказилися через правду про війну РФ з Україною

Топ-пропагандистів Кремля розлютила роздача в ПАРЄ листівок про російську агресію на Донбасі і в Криму.

У зв'язку з цим жорсткі звинувачення в бік України висловили Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Володимир Соловйов та інші. Також вони показали, про що саме йде мова в буклетах з назвою "головні обличчя російської пропаганди".

Крім фотографій так званих журналістів були також перераховані трагічні наслідки їх діяльності. Автори нагадали європейцям, що пропаганда Кремля "вбила понад 10 тисяч осіб на Донбасі, анексувала Крим, влаштувала війну на сході України, збила малайзійський Боїнг, убивши 298 осіб, отруїла Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері, зміцнила радикальні настрої в Євросоюзі, розв'язала війну в Сирії і т.д".

"Це взагалі законно? Буклети вручили всім делегатам, а також буфетницям та охороні. Але в ПАРЄ промовчали", - обурилася Скабєєва.

"Судячи з написання прізвищ, постаралася українська сторона. Для них це цілком природно: стукацтво яке переросло в сайт Миротворець і тепер вихлюпнулося в ПАРЄ", - поскаржився Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в ПАРЄ ухвалили підлі рішення по Росії, а саме заборонили проведення дебатів на тему відповідальності Кремля за несплату внесків за членство в РЄ, а також обговорення розслідування катастрофи MH17.

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