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"Це взагалі законно?" Пропагандисти Путіна сказилися через правду про війну РФ з Україною

1.7тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандистів Кремля розлютила роздача в ПАРЄ листівок про російську агресію на Донбасі і в Криму.

У зв'язку з цим жорсткі звинувачення в бік України висловили Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Володимир Соловйов та інші. Також вони показали, про що саме йде мова в буклетах з назвою "головні обличчя російської пропаганди".

Крім фотографій так званих журналістів були також перераховані трагічні наслідки їх діяльності. Автори нагадали європейцям, що пропаганда Кремля "вбила понад 10 тисяч осіб на Донбасі, анексувала Крим, влаштувала війну на сході України, збила малайзійський Боїнг, убивши 298 осіб, отруїла Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері, зміцнила радикальні настрої в Євросоюзі, розв'язала війну в Сирії і т.д".

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"Це взагалі законно?" Пропагандисти Путіна сказилися через правду про війну РФ з Україною
"Це взагалі законно?" Пропагандисти Путіна сказилися через правду про війну РФ з Україною

"Це взагалі законно? Буклети вручили всім делегатам, а також буфетницям та охороні. Але в ПАРЄ промовчали", - обурилася Скабєєва.

"Судячи з написання прізвищ, постаралася українська сторона. Для них це цілком природно: стукацтво яке переросло в сайт Миротворець і тепер вихлюпнулося в ПАРЄ", - поскаржився Соловйов.

"Це взагалі законно?" Пропагандисти Путіна сказилися через правду про війну РФ з Україною
"Це взагалі законно?" Пропагандисти Путіна сказилися через правду про війну РФ з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в ПАРЄ ухвалили підлі рішення по Росії, а саме заборонили проведення дебатів на тему відповідальності Кремля за несплату внесків за членство в РЄ, а також обговорення розслідування катастрофи MH17.

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Володимир СоловйовОльга СкабєєваМаргарита Сімон'ян
Місце
Росія
Теги
ПАРЄпропаганда
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Все уже стали понимать что от окраины кроме попрошайничества ничего ждать не следует.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране...Д.Б.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...а где сногсшибательная новость об очередном харчке ПАСЕистами в украинскую рожу??????Я про отказ рассматривать ПАСЕ выводы какой то там сл. комиссии по Боингу и выплатам задолженностей Россией))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Весь мир сегодня ржёт над вами..
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