Це виключено: президент Грузії відмовилася говорити російською мовою

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася перейти на російську мову звертаючись до етнічних азербайджанців, які живуть на території країни, з приводу святкування Навруз-байраму.

Вона зазначила, що людей, які проживають в Грузії повинна об'єднувати мова, але не російська. Про це повідомляє Грузія Online.

"Я не можу говорити з вами російською мовою — це виключено, тому що це і не мова, яка нас об'єднує. Я можу вивчити кілька слів на азербайджанському і сказати вам "Новруз-байрам ізінмубарак". І вивчу ще більше. Але ваше майбутнє , майбутнє молоді, і наше спільне майбутнє все ж залежить від того, щоб ми говорили однією мовою", —сказала вона.

При цьому Зурабішвілі підтримала розвиток азербайджанської мови і культури на території Грузії.

"Ви продовжували вашу традицію, зберігали ваш язик, ваші пісні, ваші танці, все це — те багатство Грузії, по відношенню до якого у інших країн є маленький недолік, навіть заздрість, так як вони не можуть це так, як можемо все ми разом. Так що давайте продовжувати це співжиття, зміцнювати і в майбутньому бути зразковою країною, яка вразить весь світ", — резюмувала президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі перемогла на виборах глави Грузії в листопаді 2018 року. Вона стала першою жінкою-президентом в історії країни.

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