"Це цинічна гра!" Росію розлютили нові санкції Заходу через Крим

У Москві заявили, що спроби сакційного тиску США і Канади на Росію виглядають усе більш безглуздо.

Крім того, це не зможе зупинити залізничне сполучення між анексованим Кримом і територією РФ. Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Жодні санкції не можуть зупинити залізничне сполучення між Кримом і рештою території Росії, як, мабуть, про це мріють у Сполучених Штатах Америки. Ініціатори лише виставляють напоказ власне безсилля", – сказала Захарова.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова ТАСС

Вона додала, що в Росії вважають Оттаву слухняним старшим братом Вашингтона, який виконує роль ініціатора.

"Мабуть, там ніяк не можуть визнати об'єктивну реальність, а саме те, що за підсумками вільного волевиявлення Крим і Севастополь майже шість років тому повернулися до складу Росії", – заявила представниця МЗС.

Захарова наголосила, що США і Канада, які називають себе демократіями, чомусь уперто відмовляють у праві на демократичний вибір жителям "російського Криму".

"До речі кажучи, такі санкції, тиск, політичні оцінки, якісь там нескінченні форуми, звинувачення, ось це все було дуже б затребуваним і необхідним у той момент, коли жителі Криму намагалися провести референдум, а їм протягом багатьох років це зробити центральна влада не давала. Де були санкції, де були доповіді, де була правозахисна діяльність? Все це, звичайно, така цинічна гра", – сказала Захарова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що державна дума засудила рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів розширити список санкцій щодо Росії за залізничні перевезення в окупований Крим.

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