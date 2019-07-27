"Це сором!" Трамп назвав винуватця сварки з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що немає причин для того, щоб не ладнати з Росією, але на відносинах з Москвою негативно позначилося розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Його слова передає телеканал "360°". Глава Білого дому, також зазначив, що у США немає причин для того, щоб не ладнати з Росією та з іншими країнами.

"Ми спостерігали за цим 2,5 роки. І це найкраще, що у них (демократів. - Ред.) є. І це сором. І над ними сміються у світі. На жаль, це дуже погано для нашої країни. Це погано для наших відносин з іншими країнами, зокрема з Росією", - сказав Трамп журналістам.

Але незважаючи на свої твердження про відсутність причин для поганих відносин з Москвою американський лідер неодноразово заявляв, що до нього ніхто не здійснював таких жорстких заходів щодо Росії, серед яких численні санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мюллер розслідував російське втручання в президентські вибори в США у 2016 році, яке Москва заперечує.

За підсумками розслідування Мюллер підтвердив звинувачення у втручанні, але при цьому не знайшов ніяких свідоцтв "змови" між Трампом і російською владою, наявність якого також неодноразово заперечували в Кремлі.

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