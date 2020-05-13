"Це середина початку": ізраїльський медик заявив, що людство перебуває в "епіцентрі урагану" COVID-19

Ізраїльський медик Роман Гольдман заявив, що людство перебуває лише в початковій стадії боротьби з COVID-19.

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Про це він повідомив у своєму блозі на Gordon.ua. Він передав слова лікарів про те, що небезпека зберігається доти, поки не буде винайдена вакцина або не виробиться масовий імунітет.

"Ще нічого не закінчилося. Масовий імунітет – це не менше 60% перехворілих. Уявіть, що, якщо взяти з цієї кількості 5% важких, жодна система охорони здоров'я їх не переварить. Це не рахуючи смертності від звичайних інфарктів, інсультів і т.д., яка відразу підскочить на порядок через відсутність допомоги та страх людей звертатися до лікарень", – заявив він.

Також Гольдман зазначив, що карантин, соціальне дистанціювання і масковий режим – це необхідні речі, оскільки зараз людство перебуває в "епіцентрі урагану".

Роман Гольдман

"Друзі мої, ми зіткнулися з тим, із чим не стикалися вже 100 років. У планетарному масштабі ми ще в епіцентрі урагану. Як справедливо зауважив лікар, з яким я розмовляв: це середина початку", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ООН попередила, що через вплив COVID-19 на систему охорони здоров'я, в наступні півроку дитяча смертність може зрости до 6000 осіб на добу.