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3 жовтня • оновлено в 00:26
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"Це розумно": Трамп зробив гучну заяву про дружбу з Путіним

1.1т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп виступив за зближення з Росією.

Американський лідер на пресконференції 2 жовтня заявив журналістам, що Штати планують поліпшити відносини з Кремлем.

"Було б добре порозумітися з Росією, і ми порозуміємося з Росією, оскільки це розумно", - сказав Трамп.

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У той же час він висловив упевненість, що нібито "ніхто не діє по Росії жорсткіше, ніж Дональд Трамп", додавши, що Путін може це підтвердити.

Трамп захотів налагодити відносини з Путіним

Трамп захотів налагодити відносини з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гучного скандалу в США навколо розмови Трампа і Зеленського Путін несподівано звинуватив Україну, заявивши, що у нього з американським президентом "склалися довірчі відносини".

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
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Карпов Стас
Карпов Стас
Трамп говорит разумные вещи. Скакуасам это не нравится
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да что это такое делается? Ну как жить дальше!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является действующим агентом росиии и путина
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