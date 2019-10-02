"Це розумно": Трамп зробив гучну заяву про дружбу з Путіним

Президент США Дональд Трамп виступив за зближення з Росією.

Американський лідер на пресконференції 2 жовтня заявив журналістам, що Штати планують поліпшити відносини з Кремлем.

"Було б добре порозумітися з Росією, і ми порозуміємося з Росією, оскільки це розумно", - сказав Трамп.

У той же час він висловив упевненість, що нібито "ніхто не діє по Росії жорсткіше, ніж Дональд Трамп", додавши, що Путін може це підтвердити.

Трамп захотів налагодити відносини з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гучного скандалу в США навколо розмови Трампа і Зеленського Путін несподівано звинуватив Україну, заявивши, що у нього з американським президентом "склалися довірчі відносини".

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