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6 січня • оновлено в 22:23
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"Це рішення США!" НАТО різко відхрестився від вбивства Сулеймані

2.3т
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НАТО не причетний до вирішення США про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані.

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на засіданні організації в понеділок, 6 січня.

"Це рішення США. Це не рішення, прийняте глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні", – сказав він.

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Стало відомо, хто підбурював Трампа вбити Сулеймані

При цьому Столтенберг зазначив, що американська сторона вже представила обгрунтування своїх дій.

НАТО відхрестився від вбивства Сулеймані

НАТО відхрестився від вбивства Сулеймані

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
США
Тег
НАТО
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Убили и слава Богу))раз он был друг чурок рашских значит правильно что грохнули как собаку бешенную))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зассали
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и пришёл конец НАТЕ, агент ТРАМНАШ, сделал своё дело!
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