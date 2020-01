"Це рішення США!" НАТО різко відхрестився від вбивства Сулеймані

НАТО не причетний до вирішення США про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані.

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на засіданні організації в понеділок, 6 січня.

"Це рішення США. Це не рішення, прийняте глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні", – сказав він.

При цьому Столтенберг зазначив, що американська сторона вже представила обгрунтування своїх дій.

