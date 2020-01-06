"Це рішення США!" НАТО різко відхрестився від вбивства Сулеймані

НАТО не причетний до вирішення США про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані.
Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на засіданні організації в понеділок, 6 січня.
"Це рішення США. Це не рішення, прийняте глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні", – сказав він.
При цьому Столтенберг зазначив, що американська сторона вже представила обгрунтування своїх дій.
НАТО відхрестився від вбивства Сулеймані
Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani : "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran 's destabilising activities in the region." https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ- euronews (@euronews) 6 січня 2020 р
Як писав OBOZREVATEL:
Стуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий у ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала. Через це НАТО вирішив провести термінове засідання.
У цей же день Іран оголосив про п'ятий і останній етап скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Іран тепер не буде дотримуватися будь-яких обмежень за обсягом збагачення, а також у сфері ядерних досліджень та розробок.
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