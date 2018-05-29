"Це провокація": в Росії пригадали Бабченку критику режиму Путіна

Рада з прав людини при президенті Росії має намір домагатися допуску російських правозахисників до розслідування вбивства в Києві журналіста, громадянина РФ Аркадія Бабченка.

Про це заявив глава РПЛ Михайло Федотов, передає "Інтерфакс" .

"Ми в РПЛ обурені вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка, ми знаємо його як досвідченого військового журналіста, зі своїм особливим баченням світу, зі своїм дуже критичним поглядом на російську політику. Саме тому його вбивство носить відверто провокаційний характер", - сказав він.

Федотов також зажадав, щоб розслідування вбивства журналіста "було проведено максимально ретельно і під пильним громадським контролем".

"Тому ми будемо наполягати на тому, щоб до матеріалів слідства були допущені російські та українські правозахисники", - додав він.

Глава РПЛ заявив про намір направити 30 травня уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій відповідного листа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.