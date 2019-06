"Це приниження!" Волкер викрив пастку Путіна для українських моряків

Пропозиція Росії про передачу захоплених нею українських моряків Києву на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці, схоже на пастку.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, повідомляє Рolygraph.info. За його словами, російська "пропозиція" Україні брати участь у кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання, так само як і образою ООН і суверенітету України.

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків. Це була пастка", – підкреслив Волкер.

Це твердження він також повторив у своєму Twitter.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp