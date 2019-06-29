"Це приниження!" Волкер викрив пастку Путіна для українських моряків

Пропозиція Росії про передачу захоплених нею українських моряків Києву на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці, схоже на пастку.
Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, повідомляє Рolygraph.info. За його словами, російська "пропозиція" Україні брати участь у кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання, так само як і образою ООН і суверенітету України.
"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків. Це була пастка", – підкреслив Волкер.
Це твердження він також повторив у своєму Twitter.
"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.
It was a trap.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були арештовані на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ять офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити полонених моряків.
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