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"Це приниження!" Волкер викрив пастку Путіна для українських моряків

11.6тЧитати матеріал російською

Пропозиція Росії про передачу захоплених нею українських моряків Києву на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці, схоже на пастку.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, повідомляє Рolygraph.info. За його словами, російська "пропозиція" Україні брати участь у кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання, так само як і образою ООН і суверенітету України.

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків. Це була пастка", – підкреслив Волкер.

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"Це приниження!" Волкер викрив пастку Путіна для українських моряків

Це твердження він також повторив у своєму Twitter.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
полонені морякиКерченська протока
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
А что, этого Волкера опять из психушки выпустили?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлям не нужны дома моряки,иначе не будет причин скакать во всяких там ПАСЕ
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Два простых вывода из всей истории. 1. Рашка как и всегда играет не честно. Шулер он и есть шулер и никогда ни при каких обстоятельствах с ним нельзя садиться играть за один стол. Только канделябром по зубам. 2. Надежда нации Зё - показал, что он просто обычная лошара, которая не понимает в каком кресле оказался, что в этом кресле нужно делать и каким образом. Пусть будет стыдно тем 72%, кто за него голосовал.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Подвесов Торсион, почему тогда моряков не отпустили по решению трибунала? Отпускайте моряков и открывайте еще хоть 100 уголовных дел
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Подвесов Торсион, Из медицинской энциклопедии: "Вечному лузеру без головного мозга всегда всё не так."
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