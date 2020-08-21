Це помста, гідна Сталіна, і вона викликана страхом, – британський політолог про отруєння Навального

Можливе "отруєння" Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального пов'язане із занепокоєнням Путіна з приводу майбутніх регіональних виборів у РФ на тлі протестів у Білорусі.

Таке припущення висловив британський політолог Марк Алмонд у Daily Mail. Він назвав "отруєння" Навального помстою, гідною Сталіна.

"Але чому саме зараз? Навіщо Москві влаштовувати міжнародний скандал навколо Навального, коли вона має справу з повномасштабною кризою в сусідній Білорусі?" – запитує Алмонд.

Політолог зазначив, що президента РФ Володимира Путіна збентежила поведінка начебто слухняного населення Білорусі, яке виступило проти диктатора Лукашенка.

"Путін прагне зберегти при владі свого жорсткого союзника Лукашенка через одну дуже вагому причину. Він побоюється, що вірус раптового масового протесту проти "довічного президента" може поширитися на Росію.

Російський президент ясно дав зрозуміти, що готовий військовим втручанням "навести лад" у Білорусі, де – і, без сумніву, за вказівкою Кремля – Лукашенко звинуватив Навального в розпалюванні протесту", – зазначив Алмонд.

Він нагадав, що Навальний, харизматичний засновник Фонду боротьби з корупцією, зробив собі ім'я, викриваючи образ життя, яким насолоджуються призначенці Путіна, і який виходить далеко за межі їхніх мізерних офіційних зарплат.

Політолог підкреслив, що російський опозиціонер блискуче використав інтернет, щоб уникнути цензури ЗМІ, маючи на увазі його блог, канали в Twitter і YouTube.

Усе це, на думку Алмонда, зробило візит Навального в Томськ, де ось-ось відбудуться регіональні вибори, настільки чутливим для Кремля в політичному аспекті.

"Російські регіони неспокійні, відрізані від Москви і політиків, які, здається, не звертають уваги на їхні проблеми. У цьому політичному кліматі Навальний схожий на аутсайдера, який може самостійно впоратися з главою російської вовчої зграї", – написав Алмонд.

На його думку, в Білорусі Путін побачив, як опозиційний кандидат і повноправний переможець виборів Світлана Тихановська, мати двох дітей з обмеженим політичним досвідом, виявилася здатною підняти невдоволення виборців, що протистоять одноосібному правлінню Лукашенка.

"Вважається, що Путін холодний і розважливий. На практиці він використовує безрозсудні шанси, які паралізують його супротивників, тому що вони й уявити собі не могли, що він робить щось настільки ризиковане.

Згадайте, як у 2014 році він відправив до Криму "зелених чоловічків" – російський спецназ.

Викорінення інакомислення в Білорусі попередить усіх росіян, які надумають протестувати на своїй батьківщині. А страх завжди робив правителів Росії безжальними.

Як казав Сталін: "Позбавтеся людини, і ви позбудетеся проблеми", – резюмував Алмонд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ймовірне отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального може бути пов'язане з передвиборчою кампанією. Таку думку висловила прессекретарка створеного Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш. Зазначається, що в деяких регіонах РФ голосування починається вже 19 вересня.