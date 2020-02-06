"Це неприйнятно!" В Європі закликали покарати Apple за "російський" Крим

У Європарламенті знову згадали ситуацію з позначенням Криму російською територією в додатках Apple, назвавши дії корпорації неприйнятними.
З такою заявою виступив депутат ЄП від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він направив до Єврокомісії відповідний запит із вимогою запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому, повідомляє RT.
"Нещодавно транснаціональна компанія Apple, керуючись російським законодавством, у своїх програмах "Погода" і "Карти" стала в разі звернення з Росії позначати Крим як російську територію. Цей крок неприйнятний і загрожує повторенням в інших країнах із недемократичними режимами", – йдеться в документі.
Депутат ЄП вважає неприйнятним позначення Криму російським у сервісах Apple
Європарламентар також поцікавився, які механізми може задіяти Європейський Союз для впливу на корпорації, що порушують норми ЄС і міжнародного права загалом.
"Якщо транснаціональні корпорації, зареєстровані в ЄС, або ті, що мають філіали на його території, порушують норми Євросоюзу та міжнародного права й дотримуються водночас сумнівних законів якоїсь третьої країни, як у разі з Apple в Росії, якими механізми володіє ЄС для оцінювання їхньої діяльності та запобігання порушення з їхнього боку норм ЄС і міжнародного права?" – звернувся Ауштрявічюс до Єврокомісії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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