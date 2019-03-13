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"Маєте право": Боровий закликав Україну вимагати частину територій РФ

4.3тЧитати матеріал російською

Естонія має право вимагати у Росії повернути відібраний Івангород в Ленінградській області і частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив російський опозиційний політик і підприємець Костянтин Боровий. На його думку, після анексії Криму, будь-яка держава, чиї території були окуповані СРСР або РФ, може пред'явити свої територіальні претензії.

"Фактично Росія запропонувала вважати недійсною угоду про непорушність європейських кордонів (Гельсінські угоди – Ред.). Це початок процесу, і РФ, по суті, спровокувала перегляд власних кордонів. Вона показала, що ця тема не тільки допустима, але і необхідна", – каже росіянин.

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Боровий не здивований бажанням багатьох країн відновити свої кордони, які раніше перекроїв Радянський Союз, а за тим і Росія. Російський політик упевнений, що Україна теж повинна висунути свої претензії на частину територій, які були захоплені СРСР.

"Маєте право": Боровий закликав Україну вимагати частину територій РФ

Крим.Реалії

"Усі посилаються на акт про передачу Криму, але ж в той же самий час був акт про передачу частини територій України Росії. Але російська влада не повинна піднімати питання про справедливість для України, про це повинна говорити сама Україна. На жаль, зараз ніколи вирішувати ці питання, у вас вибори. Але будемо сподівається, що наступний президент, який буде сміливіший, він поставить це питання", – сказав він.

На думку росіянина, це дуже цікавий і правильний дипломатичний крок, і це в інтересах України і інших держав, які оточує імперія.

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"На місці дипломатів України та інших країн, я б звернувся до Гельсінкської угоди про непорушність кордонів. Пора це питання піднімати", – заявив Боровий.

Нагадаємо, що 16 березня 2014 року Російська Федерація незаконно провела референдум на території АР Крим про приєднання півострова до Росії, і в наслідку анексувала частину української території.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Фінляндії почали вимагати в Росії повернути території, які були передані їй після Другої світової війни.

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, каждый имеет право что-то требовать. Боровой тоже вон все время что-то требует. Кому это мешает?
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Юг Руси
Юг Руси
Не знаю как на счёт "права", но возможностей "забрать" эти территории, имеют не только лишь все, а никто не имеет )
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Савченко Александр
Савченко Александр
Сперва советовал Саакашвили. Оказался козлом ! Теперь советует Боровой. Кем окажется через месяц ?
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