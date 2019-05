Це неймовірно! Ураган "Ханна" оживив у Британії доісторичний ліс. Фоторепортаж

У британському Уельсі ураган "Ханна" оголив доісторичний скам'янілий ліс, який був захований під покладами піску і торфу протягом 4,5 тисячі років.

Дерева виявили між селами Борт і Ініслас у графстві Кередігіон, пише BBC Україна.

Відзначається, що море відступило під напором сильного вітру і на поверхніпоказалися скам'янілі частини рослин.

Вважається, що територія, на якій виявили дивовижну знахідку, раніше була родючою землею з поселеннями, захищеними від повеней шлюзами і дамбами. У VI столітті в цьому районі затопило 16 сіл, у результаті чого загинуло безліч людей.

У XVII з'явився міф про затонулу під водою цивілізацію під назвою "Затонула сотня".

Storm Hannah uncovers 'sunken' underwater forest:

"The forest has become associated with a C17th myth of a sunken civilization known as 'Cantre'r Gwaelod', or the 'Sunken Hundred'. It is believed the area was once protected by floodgates."https://t.co/O5VMb0bqHd#wales #folklore pic.twitter.com/5fXJTRRvT1