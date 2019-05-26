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Це неймовірно! Ураган "Ханна" оживив у Британії доісторичний ліс. Фоторепортаж

6.1тЧитати матеріал російською

У британському Уельсі ураган "Ханна" оголив доісторичний скам'янілий ліс, який був захований під покладами піску і торфу протягом 4,5 тисячі років.

Дерева виявили між селами Борт і Ініслас у графстві Кередігіон, пише BBC Україна. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що море відступило під напором сильного вітру і на поверхніпоказалися скам'янілі частини рослин.

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Доісторичний ліс в Уельсі

Доісторичний ліс в Уельсі

Фото: @welshphotographs

Доісторичний ліс в Уельсі

Доісторичний ліс в Уельсі

Фото: @welshphotographs

Вважається, що територія, на якій виявили дивовижну знахідку, раніше була родючою землею з поселеннями, захищеними від повеней шлюзами і дамбами. У VI столітті в цьому районі затопило 16 сіл, у результаті чого загинуло безліч людей.

У XVII з'явився міф про затонулу під водою цивілізацію під назвою "Затонула сотня".

Доісторичний ліс в Уельсі

Доісторичний ліс в Уельсі

Фото: @welshphotographs

Доісторичний ліс в Уельсі

Доісторичний ліс в Уельсі

Фото: Ketih Morris

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на острові Сардах за полярним колом виявили відбитки листя платана, бука, вільхи, верби і плода магнолії – мільйони років тому там були широколисті ліси.

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Місце
Великобританія
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