''Це небезпечно!'' Українців стривожив новий союзник Росії на Донбасі

У разі, якщо Білорусь і справді втрутиться в конфлікт на Донбасі, Росія отримає нового союзника.

Такі побоювання висловили українці. Згідно з результатами відповідного опитування, такої думки дотримуються 52% респондентів.

Питання звучало так: "Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: чого чекати?". Більшість побачило у діях Олександра Лукашенка небезпека.

Ще 41% опитаних вважають, що нічого не зміниться. І лише 7% впевнені, втручання Білорусі допоможе встановити мир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко звертався на "ти" до президента України Петра Порошенка під час брифінгу в Гомелі.