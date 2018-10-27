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''Це небезпечно!'' Українців стривожив новий союзник Росії на Донбасі

29.2тЧитати матеріал російською

У разі, якщо Білорусь і справді втрутиться в конфлікт на Донбасі, Росія отримає нового союзника.

Такі побоювання висловили українці. Згідно з результатами відповідного опитування, такої думки дотримуються 52% респондентів.

Питання звучало так: "Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: чого чекати?". Більшість побачило у діях Олександра Лукашенка небезпека.

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Ще 41% опитаних вважають, що нічого не зміниться. І лише 7% впевнені, втручання Білорусі допоможе встановити мир.

''Це небезпечно!'' Українців стривожив новий союзник Росії на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко звертався на "ти" до президента України Петра Порошенка під час брифінгу в Гомелі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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