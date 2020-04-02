"Це не якийсь грип!" Хвора англійка описала жахи коронавірусу: відео

Хвора на коронавірус Шарон Кук з графства Лінкольншир на сході Англії звернулася до всього світу з проханням залишатися вдома під час пандемії, і описала наскільки важко можуть протікати симптоми захворювання.

У жінки діагностовано запалення легенів, яке призвело до страшного ускладнення – сепсису, повідомляє DailyMail.

З лікарняного ліжка Кук записала відеозвернення, в якому розповіла, наскільки складно їй боротися з хворобою: "Зараз у мене сепсис, тому я не дуже добре говорю. Я трохи задихаюся, але у мене є кисень, так що це добре. Я просто хочу, щоб люди знали, як важливо залишатися вдома. Не варто виходити з дому, навіть якщо ви сумуєте за своїм друзям", – просить вона.

Шарон Кук DailyMail

Після зараження Шарон відчувала себе погано протягом більше двох тижнів: "Якби хтось дав мені укол, щоб мені стало легше, я б його прийняла, це було жахливо. COVID-19 – це страшно, тому що я не можу ні рухатися, ні робити щось, я не можу дихати".

Жінка каже, що дуже сумує за своєю родиною, друзям і близьким, але вважає, що тільки самоізоляція допоможе побороти пандемію і повернуться до нормального життя.

"Принаймні, ми можемо подолати це, і у нас буде ще багато часу, щоб робити те, що ми хочемо. Сподіваюся, я скоро буду вдома, і все буде добре", – каже вона.

"Я подумала, що просто зможу пояснити вам, що це не якийсь маленький грип, і хоча я знаю, що ви можете перенести його набагато легше, але це все одно не дуже приємно", – сказала Кук у своєму відеоблозі.

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