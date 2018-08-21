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ПолітикаЕкономіка

Це не я? Названо п'ять найяскравіших прикладів брехні Путіна

1.1тЧитати новину російською

Професор політичних і глобальних досліджень у США Кіт Браун показав п'ять найяскравіших прикладів брехні російського президента Володимира Путіна.

"Як колишній офіцер КДБ і глава ФСБ президент Путін професійно вміє вводити в оману, дезінформувати і здійснювати насильницькі дії, чого не можуть навіть уявити більшість американців, які не належать до середовища розвідників. За вісімнадцять років його суспільного життя відбулося кілька гучних випадків, коли Путін показав себе однаково "сильним і потужним" у підриві правди і переслідуванні тих, хто його викриває", - наголосив він у своєму блозі, який публікує "Новое время".

Отже, на його думку, Путін збрехав, як мінімум, п'ять разів:

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1. У 1999 році у кількох багатоквартирних будинках Росії вибухнули бомби, убивши 293 особи. Ці вибухи були приписані чеченським терористам. Але судово-медична експертиза, очевидці й інсайдерські повідомлення вказували на те, що рязанську бомбу встановила ФСБ, російська служба безпеки.

2. У 2004 році чеченські терористи взяли у полон сотні школярів і їхніх учителів у школі в Беслані, Північна Осетія. Російська влада відмовилися від переговорів, зате направила війська штурмувати школу. Більше 330 людей загинули, ще 550 отримали поранення. Серед померлих було 184 дитини.

3. У 2005 році американцеві за походженням, британському генеральному директору Hermitage Capital, Вільяму Браудеру було відмовлено у в'їзді в Росію, а також його оголосили небезпечним для національної безпеки.

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Згодом юрист Браудера Сергій Магнітський виявив схему зловживання податками на суму в $230 млн в обхід Hermitage Capital. Після публічного пред'явлення своїх звинувачень, Магнітського заарештували у Москві на підставі сфабрикованих звинувачень і утримували у в'язниці 11 місяців перед судом. За гратами його неодноразово піддавали насильству, зокрема відмовляли в лікуванні хронічних захворювань. Зрештою, його забили до смерті.

4. 17 липня 2014 року над територією України був збитий малайзійський лайнер MH17, загинули всі 298 осіб на борту. У травні 2018 року Міжнародна розслідувальна комісія за підтримки ООН постановила, що 53-а російська зенітно-ракетна бригада, що базується у Курську, випустила ракету і збила літак.

5. У лютому 2015 року в Москві вбили російського опозиційного лідера Бориса Нємцова. Родичі і соратники наполягають на причетності Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти помітили, що президент США Дональд Трамп відчуває особливу прихильність до глави РФ Володимиру Путіну або ж йому імпонують ідеологічні погляди господаря Кремля.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же тупая скотина!!! Я то уж подумал всерьёз разоблачили Темнейшего. А это обычный, высосанный из пальца бред. Но хохлам и такое пойдёт! Уровень их интеллекта резко снизился за последние 4 года.
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