"Це не він!" На Заході поширилися теорії про двійника Кім Чен Ина: фото в порівнянні

У мережі почали з'являтися теорії, що у північнокорейського лідера Кім Чен Ина є двійник – нібито на його старих і нових фотографіях помітні суттєві відмінності в зовнішності.

Як повідомляє DailyMail, такі підозри почали з'являтися після того, як Кім Чен Ин 1 травня прийшов на відкриття заводу з виробництва добрив. Там його кілька разів сфотографували і ці кадри почали розбирати в мережі.

Наприклад, колишній член Консервативної партії Великобританії і письменниця Луїза Менш звернула увагу, що у лідера КНДР нібито змінилася лінія губ і зуби. Мовляв, на останній фотографії вони нерівні, тоді як до цього зубний ряд не мав якихось помітних дефектів. Правда, на аналогічному знімку, опублікованому владою Північної Кореї, зуби Кіма все ж рівні.

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника DailyMail

Цю фотографію розповсюдила влада КНДР, на ній зуби рівні DailyMail

"Це не та сама людина. Але сперечатися не збираюся", – заявила Менш.

Крім того, було відмічено, що у Кім Чен Ина змінилася форма вушних раковин. Як відзначають у виданні, для порівняння теоретики використовували фотографії десятирічної давності і форма обличчя лідера КНДР могла змінитися через його режим харчування.

Блогерка Дженніфер Цзен підтримала цю ідею і заявила, що потрібно звертати увагу на чотири речі: зуби, вуха, волосся і появу його сестри.

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника DailyMail

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його руці був помічений загадковий слід.