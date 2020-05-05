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6 травня • оновлено в 07:04
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"Це не він!" На Заході поширилися теорії про двійника Кім Чен Ина: фото в порівнянні

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У мережі почали з'являтися теорії, що у північнокорейського лідера Кім Чен Ина є двійник – нібито на його старих і нових фотографіях помітні суттєві відмінності в зовнішності.

Як повідомляє DailyMail, такі підозри почали з'являтися після того, як Кім Чен Ин 1 травня прийшов на відкриття заводу з виробництва добрив. Там його кілька разів сфотографували і ці кадри почали розбирати в мережі.

Наприклад, колишній член Консервативної партії Великобританії і письменниця Луїза Менш звернула увагу, що у лідера КНДР нібито змінилася лінія губ і зуби. Мовляв, на останній фотографії вони нерівні, тоді як до цього зубний ряд не мав якихось помітних дефектів. Правда, на аналогічному знімку, опублікованому владою Північної Кореї, зуби Кіма все ж рівні.

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника

DailyMail

Цю фотографію розповсюдила влада КНДР, на ній зуби рівні

Цю фотографію розповсюдила влада КНДР, на ній зуби рівні

DailyMail

"Це не та сама людина. Але сперечатися не збираюся", – заявила Менш.

Крім того, було відмічено, що у Кім Чен Ина змінилася форма вушних раковин. Як відзначають у виданні, для порівняння теоретики використовували фотографії десятирічної давності і форма обличчя лідера КНДР могла змінитися через його режим харчування.

Блогерка Дженніфер Цзен підтримала цю ідею і заявила, що потрібно звертати увагу на чотири речі: зуби, вуха, волосся і появу його сестри.

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника

DailyMail

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника

DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його руці був помічений загадковий слід.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Коментарі
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Manfred Anry
Manfred Anry
Так він навчався в хорошого вчителя ---Х ..ла..
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