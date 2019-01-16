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''Це не ультиматум!'' Лавров жорстко осадив Японію через Курили

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Визнання підсумків Другої світової війни в переговорах з Японією по Курильських островах - це не попередня умова і не ультиматум.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 16 січня на великій прес-конференції (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Це неминучий, невід'ємний фактор сучасної міжнародної системи", - сказав він.

Лавров підкреслив, що вимоги Японії передати їм південні Курильські острови суперечать Статуту Організації Об'єднаних Націй. Одна зі статей якого говорить, нагадав він, що підсумки Другої світової війни непорушні.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

"Ми нічого не вимагаємо, просто закликаємо привести практичні дії наших японських сусідів у відповідність з їх зобов'язаннями за Статутом ООН і з цілою низкою інших документів", - додав міністр.

''Це не ультиматум!'' Лавров жорстко осадив Японію через Курили

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Про повернення цих територій ніхто не домовлявся, ще раз додав російський міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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