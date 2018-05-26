Це не смішно: російський бізнесмен жорстко розкритикував Путіна

Представники російської влади в шостий раз за 17 років свого правління обіцяють ввести Росію в п'ятірку найбільших економік світу.

Про це заявив російський підприємець Дмитро Потапенко, повідомляє "Руський монітор".

"У стрибка є два виходи: або ви зможете перелетіти, або ні. Поки що ми летимо повз. Нам вже в шостий раз за останні 17 років розповідають про те, що ми увійдемо до п'ятірки найбільших економік світу, і це насправді вже не смішно, адже ми жодного разу не піднімалися вище восьмого місця", - сказав він, зазначивши, що РФ опинилася так високо тільки завдяки міжнародним конфліктам.

Потапенко вважає, що будь-яких благ від нового уряду можуть очікувати тільки наближені до влади бізнесмени.

"Ніяких реформаторів в уряді немає, не було і не може бути, як, втім, їх і не було останні 20 років. Ніяких реформ у нас не проводиться вже 20 років, ми просто "сидимо на голці" і намагаємося перечекати шторм, при цьому нас сильно б'є головою об стінки", - підкреслив він.

На думку бізнесмена, побори в Росії, незважаючи на запевнення влади, в найближчі роки будуть збільшуватися.

"Коли вони кажуть, що податки підніматися не будуть, це означає, що вас будуть "дрючити" по-іншому... У нас в країні є понад 70 нетарифних зборів, тому завдання будь-якого чиновника - створити через своє відомство величезний потік грошей... Не змінюючи Податковий кодекс, багато речей можна обкласти 13%-вим податком", - сказав Потапенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії більшість бізнесменів (76%) оцінили стан економіки країни як катастрофічний.