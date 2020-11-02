Це наша Європа, ми не здамося, – Макрон відреагував на масовий теракт у Відні

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на масовий теракт в столиці Австрії Відні, який стався в понеділок, 2 листопада.

Через кілька годин після трагедії Макрон написав в Twitter, що "ми, французи, поділяємо шок і горе австрійського народу, який накрив сьогодні ввечері напад в самому центрі їхньої столиці Відня".

"Після Франції нападу піддається дружня країна. Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми не здамося", – заявив Макрон.

Макрон відреагував на теракт у Відні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно у французькому Ліоні біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримав священик. Декількома днями раніше в Ніцці чоловік з ножем вбив трьох людей.