"Це моя земля!" У Грузії до напівсмерті побили росіянина

У суботу, 9 червня, на курорті в грузинському Гудаурі група з декількох десятків людей побила російського пілота Федора Челишева.

Інцидент стався на старті, звідки літають параплани, написав у своєму Facebook Радік Мамедов.

"30 осіб місцевих жителів, під соусом "це моя земля, їдь додому", побили майже до смерті російського пілота Челишева Федора. Били ногами, камінням, по голові і по всьому тілу. У Федора важкий струс мозку, зламаний ніс, розламана машина" , - написав він, зазначивши, що побиття супроводжувалося матами і погрозами.

За словами Мамедова, поліція, яка прибула на виклик, нічого не змогла зробити.

Він підкреслив, що активісти домагатимуться максимального покарання для винних.

Пізніше в коментарі під постом Мамедова побитий російський пілот написав, що з ним все нормально.

"Чуваки я норм. Поки в лікарні, але не так все погано. Голова, ніс, спина, нирки можливо", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 3 червня побили журналіста телеканалу НТВ Єгора Погорєлова.