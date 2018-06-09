УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Це моя земля!" У Грузії до напівсмерті побили росіянина

6.6тЧитати новину російською

У суботу, 9 червня, на курорті в грузинському Гудаурі група з декількох десятків людей побила російського пілота Федора Челишева.

Інцидент стався на старті, звідки літають параплани, написав у своєму Facebook Радік Мамедов.

"30 осіб місцевих жителів, під соусом "це моя земля, їдь додому", побили майже до смерті російського пілота Челишева Федора. Били ногами, камінням, по голові і по всьому тілу. У Федора важкий струс мозку, зламаний ніс, розламана машина" , - написав він, зазначивши, що побиття супроводжувалося матами і погрозами.

Новини
На Львівщині мер вдруге за день побив активіста: з'явилося відео

За словами Мамедова, поліція, яка прибула на виклик, нічого не змогла зробити.

Він підкреслив, що активісти домагатимуться максимального покарання для винних.

Пізніше в коментарі під постом Мамедова побитий російський пілот написав, що з ним все нормально.

"Чуваки я норм. Поки в лікарні, але не так все погано. Голова, ніс, спина, нирки можливо", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 3 червня побили журналіста телеканалу НТВ Єгора Погорєлова.

Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
6
Смішно
12
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги