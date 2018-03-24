"Це їх стиль": генерал СБУ назвав головну зброю Росії

Для путінської Росії відкрите використання терористичних методів стало головним інструментом у зовнішній політиці.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник глави СБУ, генерал-майор Віктор Ягун, коментуючи резонансні отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та інших противників Кремля.

"Це країна, яка підтримує тероризм. Один з дисидентів і противників путінського режиму якось сказав, що якщо Луб'янку підірвати крилатими ракетами, то тероризм в світі зменшиться відсотків на 80", - підкреслив колишній заступник голови СБУ.

На питання, чому Росія використовує терористичні методи практично відкрито, Ягун відповів: "Це метод, щоб не поважали, а саме боялися. Інших методів - економічних, політичних, будь-яких досягнень, щоб поважали їхню державу, у них немає. Є можливість тримати світ тільки страхом - якщо будете себе погано вести, ми вам влаштуємо... "

"Це їхній стиль управління, їхні методи... Нам потрібно розуміти, що Росія - терористична держава, і з нею не можна мати справу в жодних випадках. Відносини з нею можна підтримувати тільки в форматі "ти мені, я тобі", без будь-яких гарантій, що зобов'язання будуть виконані", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше юрист Олександр Климчук розповів, що необхідно для залучення Росії до відповідальності за отруєння Сергія Скрипаля.