"Це формальність": у Путіна нахабно висловилися про "інтеграцію" Білорусі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко нібито вже узгодили дорожню карту щодо створення союзної держави. Тому її підписання – не більше ніж формальність.

Слова Пєскова з цього приводу приводу процитував кремлівський Telegram-канал Пул N3. "Окрема зустріч Путіна і Лукашенка до Нового року не обговорювалася. Вони можуть ухвалити будь-яке рішення, яке необхідно для продовження роботи. Підписання узгоджених дорожніх карт – це формальність. Головне, що вони узгоджені", – сказав прессекретар Путіна, зазначивши, що лідери двох країн домовилися проводити телефонні консультації.

Крім того, Пєсков зазначив, що незважаючи на критику, яка звучить на адресу Росії з вуст Лукашенка, говорити про напруженість відносин між Мінськом і Москвою не доводиться.

Лукашенко і Путін

"Залишаються неузгоджені питання, що не свідчить, що ми знаходимося в кризовій ситуації. Якісь шорсткості є і залишатимуться, але загальний фон це не псує", – самовпевнено сказав він.

Крім того, як повідомляється на Telegram-каналі "РИА Новости", в Кремлі намагаються підкупити Білорусь газовими обіцянками.

"Інтеграція Росії та Білорусі дозволить розглядати продаж енергоносіїв Мінську на особливих умовах, зараз відносини комерційні", – висловився Пєсков.

Підсумовуючи, він цинічно додав, що Білорусь нібито може скористатися будь-якими альтернативами з купівлі енергоресурсів, оскільки "РФ не та країна, яка буде щось нав'язувати силою".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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