"Це формальність": у Путіна нахабно висловилися про "інтеграцію" Білорусі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко нібито вже узгодили дорожню карту щодо створення союзної держави. Тому її підписання – не більше ніж формальність.
Слова Пєскова з цього приводу приводу процитував кремлівський Telegram-канал Пул N3. "Окрема зустріч Путіна і Лукашенка до Нового року не обговорювалася. Вони можуть ухвалити будь-яке рішення, яке необхідно для продовження роботи. Підписання узгоджених дорожніх карт – це формальність. Головне, що вони узгоджені", – сказав прессекретар Путіна, зазначивши, що лідери двох країн домовилися проводити телефонні консультації.
Крім того, Пєсков зазначив, що незважаючи на критику, яка звучить на адресу Росії з вуст Лукашенка, говорити про напруженість відносин між Мінськом і Москвою не доводиться.
Лукашенко і Путін
"Залишаються неузгоджені питання, що не свідчить, що ми знаходимося в кризовій ситуації. Якісь шорсткості є і залишатимуться, але загальний фон це не псує", – самовпевнено сказав він.
Крім того, як повідомляється на Telegram-каналі "РИА Новости", в Кремлі намагаються підкупити Білорусь газовими обіцянками.
"Інтеграція Росії та Білорусі дозволить розглядати продаж енергоносіїв Мінську на особливих умовах, зараз відносини комерційні", – висловився Пєсков.
Підсумовуючи, він цинічно додав, що Білорусь нібито може скористатися будь-якими альтернативами з купівлі енергоресурсів, оскільки "РФ не та країна, яка буде щось нав'язувати силою".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Лукашенко заявив, що якщо Росія буде намагатися порушити суверенітет країни, то Захід і НАТО вважатимуть це загрозою і буде війна. За його словами, Росія щороку пресує Білорусь, "загвинчуючи гайки".
Також він запропонував Росії увійти до складу його держави. Лукашенко зазначив, що громадяни Білорусі навряд чи будуть проти такого сценарію.
Нагадаємо, російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну державу до 2022 року.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впало.
7 грудня президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши заяв перед журналістами.
Об'єднанню Росії і Білорусі в союзну державу заважають три групи питань – щодо нафти, газу і податків.
20 грудня Олександр Лукашенко погодився зі словами Володимира Путіна про те, що з моменту підписання договору про союзну державу вони не виконали багато його пунктів.
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