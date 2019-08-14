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"Це був жах!" Парасолька мало не вбила дитину на пляжі. Відеофакт

1.6т Читати матеріал російською

В американському штаті Массачусетс у 13-річного хлопчика, який перебував на місцевому пляжі, встромилася парасолька.

Так, як пише Inside Edition, його здуло і понесло вітром. У результаті парасолька проткнула руку підлітка, який йшов по березі моря.

На допомогу потерпілому прийшли люди, які відпочивали на пляжі.

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Пляж, де сталася надзвичайна подія

Пляж, де сталася надзвичайна подія

7NEWS

Хлопчика доставили у місцеву лікарню і надали йому першу допомогу.

У мережі очевидці пишуть, що не на жарт злякалися. "Це був жах!" – коментують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному із пляжів Одеси через ураган, який розгулявся у місті в п'ятницю, 9 серпня, надувна гірка разом із металевою конструкцією впала на дитину.

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