"Це був жах!" Парасолька мало не вбила дитину на пляжі. Відеофакт

В американському штаті Массачусетс у 13-річного хлопчика, який перебував на місцевому пляжі, встромилася парасолька.

Так, як пише Inside Edition, його здуло і понесло вітром. У результаті парасолька проткнула руку підлітка, який йшов по березі моря.

На допомогу потерпілому прийшли люди, які відпочивали на пляжі.

Хлопчика доставили у місцеву лікарню і надали йому першу допомогу.

У мережі очевидці пишуть, що не на жарт злякалися. "Це був жах!" – коментують вони.

Witnesses on #GoodHarborBeach in #Gloucester say a boy was impaled by an umbrella, puncturing his left shoulder. People began running to his aide ... tying a tourniquet and calming him down until emergency crews arrived. # 7news pic.twitter.com/ZJxgZv1wWw