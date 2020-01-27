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28 січня • оновлено в 01:50
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"Це було шалено!" У США в авто випустили 30 куль: четверо поранених

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У місті Бріджпорт штату Коннектикут на сході США невідомі відкрили вогонь біля будівлі суду.

В результаті поранення отримали чотири людини. Про це пише місцеве видання АР (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами одного зі свідків, нападники зробили близько 30 пострілів.

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Стрілянина в США

Стрілянина в США

АР

"Одна машина просто під'їхала до іншої і почала стріляти. Це було шалено", – розповів очевидець.

Як повідомляє місцева влада, всі потерпілі перебували в припаркованому автомобілі, коли з позашляховика, який проїжджав повз, відкрили вогонь. Троє пасажирів вийшли з машини, щоб сховатися в будівлі суду. Водій залишився всередині і також отримав поранення.

Всіх постраждалих госпіталізували з легкими травмами. Їх життю нічого не загрожує.

Стрілянина в США

Стрілянина в США

АР

Стрілянина в США

Стрілянина в США

АР

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Алабамі (США) в місті Скоттсборо загорілися човни на причалі озера Гантерсвілль. У пожежі загинули щонайменше вісім чоловік.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США
Тег
стрілянина
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