"Це буде добре!" У США висловили потужну підтримку Україні

Держдепартамент США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському в боротьбі з корупцією.
Про це на брифінгу в ході засідання 74-ї Генеральної асамблеї ООН, заявив Держсекретар США Майкл Помпео, передає "Укрінформ".
"Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Штатами і Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні", – повідомив дипломат.
Помпео зазначив, що Зеленський приділяє багато уваги для боротьби з корупцією.
"Сподіваємося, що ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б добре для України, для Європи", – підкреслив Держсекретар, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російської агресії.
Дональд Трамп і Майкл Помпео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський прокоментував перші зустрічі зі світовими лідерами на полях Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня. Він запевнив, що у Києва будуть "круті відносини".
З'явилося відео гучного мовлення Зеленського в ООН.
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Так, президент поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і розповів про подальшу співпрацю з альянсом.
Також Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Вони обговорили інвестиційну політику і зійшлися на думці, що санкції проти Росії повинні бути продовжені.
Глава України зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою їх розмови стала ситуація на Донбасі. Меркель висловила повну підтримку Україні.
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