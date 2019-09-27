"Це буде добре!" У США висловили потужну підтримку Україні

Держдепартамент США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському в боротьбі з корупцією.

Про це на брифінгу в ході засідання 74-ї Генеральної асамблеї ООН, заявив Держсекретар США Майкл Помпео, передає "Укрінформ".

"Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Штатами і Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні", – повідомив дипломат.

Помпео зазначив, що Зеленський приділяє багато уваги для боротьби з корупцією.

"Сподіваємося, що ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б добре для України, для Європи", – підкреслив Держсекретар, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російської агресії.

Дональд Трамп і Майкл Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський прокоментував перші зустрічі зі світовими лідерами на полях Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня. Він запевнив, що у Києва будуть "круті відносини".

З'явилося відео гучного мовлення Зеленського в ООН.

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Так, президент поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і розповів про подальшу співпрацю з альянсом.

Також Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Вони обговорили інвестиційну політику і зійшлися на думці, що санкції проти Росії повинні бути продовжені.

Глава України зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою їх розмови стала ситуація на Донбасі. Меркель висловила повну підтримку Україні.

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