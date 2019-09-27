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27 вересня • оновлено в 19:43
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"Це буде добре!" У США висловили потужну підтримку Україні

8.3т Читати матеріал російською

Держдепартамент США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському в боротьбі з корупцією.

Про це на брифінгу в ході засідання 74-ї Генеральної асамблеї ООН, заявив Держсекретар США Майкл Помпео, передає "Укрінформ".

"Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Штатами і Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні", – повідомив дипломат.

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Зеленський зустрівся з Генсеком ООН: про що говорили

Помпео зазначив, що Зеленський приділяє багато уваги для боротьби з корупцією.

"Сподіваємося, що ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б добре для України, для Європи", – підкреслив Держсекретар, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російської агресії.

Дональд Трамп і Майкл Помпео

Дональд Трамп і Майкл Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський прокоментував перші зустрічі зі світовими лідерами на полях Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня. Він запевнив, що у Києва будуть "круті відносини".

  • З'явилося відео гучного мовлення Зеленського в ООН.

  • Росія влаштувала істерію через виступи Зеленського в ООН

  • Так, президент поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і розповів про подальшу співпрацю з альянсом.

  • Також Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Вони обговорили інвестиційну політику і зійшлися на думці, що санкції проти Росії повинні бути продовжені.

  • Глава України зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою їх розмови стала ситуація на Донбасі. Меркель висловила повну підтримку Україні.

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Особи
Майк Помпео Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
Держдеп США корупція
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
...и озабоченность!
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hunt andres
hunt andres
Мощно. И правда, мощно)))
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Мало того что она мощная так она ещё фееричная
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филипп филипыч
филипп филипыч
филипп филипыч, и вообще я с обоза хренею. он кроме подло и мощно слов не знает. как будто школьники пишут))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Яковлев Валерий, а еще сокрушительная, монументальная, массивная, внушительная и могущественная))
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