"Це атомна бомба!" В Австралії не вдалося приборкати масштабні пожежі: пекельний фоторепортаж

Австралія не може приборкати пожежі, які охопили всю країну. До подолання вогню вперше в історії країни залучено понад 3 тисячі резервістів.

Як повідомляє The Weekend Australian, полум'я шириться до Сіднею. У штатах, які найбільше страждають від пожеж, –Новий Південний Вельс, Квінсленд та Вікторія – оголошено надзвичайний стан.

Відзначається, що більше ста тисяч осіб покинули свої будинки й евакуюються військовими літаками, вертольотами й кораблями. Прем'єр-мінстр країни Скотт Моррісон розпорядився за потреби розмістити постраждалих на базах ВМС.

В Австралии не можуть подолати лісові пожежі oxablogg.blogspot.com

Також від вогню страждає острів Кенгуру, розташований біля узбережжя Південної Австралії. Вигоріла частина національного парку Фліндерс Чейз.

"Масштаби пожеж зростають, і це вимагає залучення додаткових ресурсів для їхнього подолання. Багато населених пунктів потребують допомоги. Тому ми ухвалили рішення мобілізувати армійців, щоби вони співпрацювали з місцевими надзвичайниками. Гадаю, це вперше в історії нашої країни ми залучимо резервістів для подолання такого лиха", – прокоментував прем'єр.

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Зазначається, що пожежі в країні не вщухають із вересня. Вогонь охопив 5 з половиною мільйонів гектарів, що більше, ніж територія Данії. Загинули щонайменше 23-є людей, десятки зникли безвісти. Полум'я знищило й пошкодило понад півтори тисячі будівель. Дим від австалійських пожеж дістався вже Нової Зеландії.

"Це не лісова пожежа. Це атомна бомба", – заявив міністр транспорту в Новому Південному Уельсі Ендрю Констанс.

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

к повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії через пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів із південно-східних штатів країни. Крім людських жертв, стало відомо також про катастрофічні масштаби загибелі тварин. Близько півмільярда представників фауни загинули від лісових пожеж в австралійському штаті Новий Південний Уельс із вересня 2018 року.

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