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4 січня • оновлено в 20:12
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"Це атомна бомба!" В Австралії не вдалося приборкати масштабні пожежі: пекельний фоторепортаж

3.8т
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Австралія не може приборкати пожежі, які охопили всю країну. До подолання вогню вперше в історії країни залучено понад 3 тисячі резервістів.

Як повідомляє The Weekend Australian, полум'я шириться до Сіднею. У штатах, які найбільше страждають від пожеж, –Новий Південний Вельс, Квінсленд та Вікторія – оголошено надзвичайний стан.

Відзначається, що більше ста тисяч осіб покинули свої будинки й евакуюються військовими літаками, вертольотами й кораблями. Прем'єр-мінстр країни Скотт Моррісон розпорядився за потреби розмістити постраждалих на базах ВМС.

В Австралии не можуть подолати лісові пожежі

В Австралии не можуть подолати лісові пожежі

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Також від вогню страждає острів Кенгуру, розташований біля узбережжя Південної Австралії. Вигоріла частина національного парку Фліндерс Чейз.

"Масштаби пожеж зростають, і це вимагає залучення додаткових ресурсів для їхнього подолання. Багато населених пунктів потребують допомоги. Тому ми ухвалили рішення мобілізувати армійців, щоби вони співпрацювали з місцевими надзвичайниками. Гадаю, це вперше в історії нашої країни ми залучимо резервістів для подолання такого лиха", – прокоментував прем'єр.

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Зазначається, що пожежі в країні не вщухають із вересня. Вогонь охопив 5 з половиною мільйонів гектарів, що більше, ніж територія Данії. Загинули щонайменше 23-є людей, десятки зникли безвісти. Полум'я знищило й пошкодило понад півтори тисячі будівель. Дим від австалійських пожеж дістався вже Нової Зеландії.

"Це не лісова пожежа. Це атомна бомба", – заявив міністр транспорту в Новому Південному Уельсі Ендрю Констанс.

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

В Австралії не припиняються лісові пожежі

к повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії через пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів із південно-східних штатів країни. Крім людських жертв, стало відомо також про катастрофічні масштаби загибелі тварин. Близько півмільярда представників фауни загинули від лісових пожеж в австралійському штаті Новий Південний Уельс із вересня 2018 року.

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Автор
Марина Погорілко
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
БЕГИТЕ НА САМОЛЕТЫ И НА УСPАИНУ!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Путин Сибирь потушил-таки. А эти бездарные наглосаксы полмиллиарда животных уже погубили. Там горит в 3 раза больше территория, чем в России тим летом.
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