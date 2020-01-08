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8 січня • оновлено в 12:58
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"Це абсурд": експерт із дронів спростував одну з версій катастрофи літака МАУ

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Колишній військовий пілот безпілотних авіаційних комплексів (БПАК) Володимир Купріянов спростував версію про те, що український літак Boeing 737 в Ірані впав через випадкове зіткнення з дроном.

На його думку, помилкового перетину курсів не могло відбутися через систему, за допомогою якої літаки й великі безпілотники обмінюються між собою інформацією. Про це він заявив у коментарі OBOZREVATEL.

Версію про те, що пасажирський літак міг зіткнутися з бойовим дроном (ймовірно, американським), раніше озвучив експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

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"Думаю, що версія з дроном абсурдна. Що на цивільних літаках, що на ударних БПЛА великого класу є система ADS-B. Це передавач, який сигналізує, де перебуває борт, його номер, який у нього курс, висота, швидкість. Натомість наземні служби передають борту інформацію про погоду, про рух інших літаків та інше. Відповідно, літаки завдяки цій системі розпізнають, де хто є. Тому ймовірність зіткнення безпілотника з літаком через просто помилковий перетин курсів я виключаю. Тим паче, що ніхто не говорить, що знайдено уламки дрона", – сказав Купріянов.

Він зазначив, що під час підготовки до польоту і злету капітан повітряного судна постійно спілкується з диспетчерами на землі. А те, що зв'язок перервався під час падіння Boeing, може свідчити про те, що екіпаж на той час загинув або був без свідомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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