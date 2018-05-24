"Царю осетрина, холопам баланда": росіян розлютило меню обіду Путіна і Макрона

Під час офіційного обіду 24 травня президентам Росії і Франції Володимиру Путіну і Емануелю Макрона подадуть млинці з чорною ікрою, холодний борщ, стейк з осетрини і краснодарське вино.

З президентським меню вдалося ознайомитися РІА "Новини". У нього входять: млинці з чорною ікрою, закуска з краба, холодний борщ з козячим сиром, яблуко в карамелі.

На гаряче - вибір з двох страв: стейк з осетрини з фенхелем або оленина з артишоком. Десерт для членів делегацій - шоколадний торт.

Як напоїв для учасників офіційного обіду приготували мерло і шардоне з виноробства Краснодарського краю, рік врожаю 2014 року.

Користувачів мережі обурило дороге президентське меню.

"Мабуть "дошираком" не обійдуться, в країні грошей немає", "Грошей немає, але ви тримайтеся", - процитували в мережі слова російського прем'єра Дмитра Медведєва, що стали крилатим висловом.

"Мда ... А просто смаженої картопельки з сальцем слабо", - відзначили користувачі.

Також, з'явився мем, згідно з яким Путіна назвали годувальником. І зробили відповідний параметрам даного слова знімок.

"Цікавлюся, а моєї пенсії в т.зв. "прожитковий мінімум" на одну порцію вистачить, або доведеться кредит оформляти", - здивувалися в коментарях.

"Все правильно, царю осетрина, холопам баланда", - написали користувачі.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі посміявся з іншого приводу. До складу делегації не увійшла офіційний представник МЗС Марія Захарова, яка поскаржилася, що захворіла і лікується.

"Не взяли, щоб Макрона своєю фізіономією не налякати. Лікується від перебуха", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.