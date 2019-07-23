Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Цар же несправжній!" Путіну напророчили сумне майбутнє

5.7т Читати матеріал російською

Кремлівський механізм правління впаде, як тільки з нього вийде президент Росії Володимир Путін.

Таку думку висловив російський журналіст Дмитро Травін у своїй статті для Republic. "У путінську систему закладені механізми, що підривають стабільність. З великим ступенем ймовірності вони викличуть боротьбу у той момент, коли Путіна вже не буде, а новий лідер ще не з'явиться", – написав він.

При це відзначається, що не варто зараз говорити про найближчі путінські роки. Непомірний ентузіазм, швидше за все, буде не раз ще розбиватися об "кремлівську стіну", пише Травін.

Новини
Війська Путіна в Чорнобильській зоні: названі небезпечні ознаки

Володимир Путін

Володимир Путін

"Аргумент"

"Припущення ніби путінський політичний режим може легко відтворитися без свого засновника, дуже суперечливе", – пише він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов заявив, що президент Росії Володимир Путін не покине, тому Україну чекають важкі часи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
2
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Так возможно Путин няшка, по сравнению с другими... Забыли уже вечно спящего Медведева, когда грызунов с пендосами отму#охал в 2008?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы, успокойтесь, никуда Путин не денется. ))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"успокойтесь, никуда Путин не денется." А вот это правда! Во всяком случае не в ближайшие лет 50.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
а будет это может быть наверно возможно вероятно...годиков этак так через 15...а может...20...И на место Путина придёт наверняка не мил вам человек а даже наоборот...который вас сволочей прыгающих животных...быстро загонит в стойло))))))))))))))и вы с придыханием придурки будете вспоминать милочку...душечку Путина...который так и не нападёт на вас)))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
2 з 4 відповідей | показати всі
CARGO 100
CARGO 100
Шапиро Женька, по раздаче ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
CARGO 100:"Но смотреть будем расчётливо." Ой, посодействуйте по знакомству, барин. Вы же, ясное дело, в комиссии по отбору.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel