"Цар же несправжній!" Путіну напророчили сумне майбутнє

Кремлівський механізм правління впаде, як тільки з нього вийде президент Росії Володимир Путін.

Таку думку висловив російський журналіст Дмитро Травін у своїй статті для Republic. "У путінську систему закладені механізми, що підривають стабільність. З великим ступенем ймовірності вони викличуть боротьбу у той момент, коли Путіна вже не буде, а новий лідер ще не з'явиться", – написав він.

При це відзначається, що не варто зараз говорити про найближчі путінські роки. Непомірний ентузіазм, швидше за все, буде не раз ще розбиватися об "кремлівську стіну", пише Травін.

Володимир Путін "Аргумент"

"Припущення ніби путінський політичний режим може легко відтворитися без свого засновника, дуже суперечливе", – пише він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов заявив, що президент Росії Володимир Путін не покине, тому Україну чекають важкі часи.

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