Трюдо змусили стати на коліна в пам'ять про вбитого в США Флойда. Відео

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо встав на коліна в пам'ять про загиблого афроамериканця Джорджа Флойда та інших жертв расизму.
Зробити це лідера країни закликали зробити протестуючі, які зібралися 5 червня в центрі Оттави біля будівлі парламенту. Відео опублікувало агентство Reuters.
Демонстранти виступили проти расизму і поліцейського свавілля. В один з моментів вони вшанували пам'ять Флойда, закликавши Трюдо приєднатися до них – прем'єр опустився на одне коліно і трохи помовчав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, загибель якого спричинила масштабні протести не тільки в США, але і в інших країнах. в його смерті звинувачення висунуті офіцерові поліції, який при затриманні придавив шию Флойда своїм коліном.
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