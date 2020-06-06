Трюдо змусили стати на коліна в пам'ять про вбитого в США Флойда. Відео

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо встав на коліна в пам'ять про загиблого афроамериканця Джорджа Флойда та інших жертв расизму.

Зробити це лідера країни закликали зробити протестуючі, які зібралися 5 червня в центрі Оттави біля будівлі парламенту. Відео опублікувало агентство Reuters.

Джастін Трюдо встав на коліно

Демонстранти виступили проти расизму і поліцейського свавілля. В один з моментів вони вшанували пам'ять Флойда, закликавши Трюдо приєднатися до них – прем'єр опустився на одне коліно і трохи помовчав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, загибель якого спричинила масштабні протести не тільки в США, але і в інших країнах. в його смерті звинувачення висунуті офіцерові поліції, який при затриманні придавив шию Флойда своїм коліном.

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