"Трясе від злоби": в Росії влаштували цькування журналіста через прапор України

У Росії стосовно головного редактора читинської філії газети "Московський комсомолець" Євгена Сергієнка порушено кримінальну справу через український прапор.

Про це пише МБХ Медіа з посиланням на прес-службу регіонального слідчого управління.

Причина появи кримінальної справи - "заклик до ворожнечі і приниження гідності групи осіб за ознакою національності".

Імовірно, справа завели після того, як Сергієнко в 2015 році розмістив у соцмережах фотографії, де він стоїть з прапором України на Тітовській сопці на околиці Чити.

Тоді він написав: "Сьогодні я зайняв одну з пануючих висот і підняв над Читою прапор України. Вату трясе від безсилої люті!".

Євген Сергієнко МБХ Медіа

Відомо, що слідчі провели обшуки за місцями проживання та роботи журналіста, в ході яких було вилучено комп'ютерну техніку.

Як повідомляв "Обозреватель", в Санкт-Петербурзі затримали активіста руху "Солідарність" Володимира Шіпіцин , який тримав у руках прапор України.