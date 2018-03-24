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ПолітикаЕкономіка

"Трясе від злоби": в Росії влаштували цькування журналіста через прапор України

3.3тЧитати новину російською

У Росії стосовно головного редактора читинської філії газети "Московський комсомолець" Євгена Сергієнка порушено кримінальну справу через український прапор.

Про це пише МБХ Медіа з посиланням на прес-службу регіонального слідчого управління.

Причина появи кримінальної справи - "заклик до ворожнечі і приниження гідності групи осіб за ознакою національності".

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Імовірно, справа завели після того, як Сергієнко в 2015 році розмістив у соцмережах фотографії, де він стоїть з прапором України на Тітовській сопці на околиці Чити.

Тоді він написав: "Сьогодні я зайняв одну з пануючих висот і підняв над Читою прапор України. Вату трясе від безсилої люті!".

Євген Сергієнко

МБХ Медіа

Відомо, що слідчі провели обшуки за місцями проживання та роботи журналіста, в ході яких було вилучено комп'ютерну техніку.

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Як повідомляв "Обозреватель", в Санкт-Петербурзі затримали активіста руху "Солідарність" Володимира Шіпіцин , який тримав у руках прапор України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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