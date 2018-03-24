"Трясе від злоби": в Росії влаштували цькування журналіста через прапор України

У Росії стосовно головного редактора читинської філії газети "Московський комсомолець" Євгена Сергієнка порушено кримінальну справу через український прапор.
Про це пише МБХ Медіа з посиланням на прес-службу регіонального слідчого управління.
Причина появи кримінальної справи - "заклик до ворожнечі і приниження гідності групи осіб за ознакою національності".
Імовірно, справа завели після того, як Сергієнко в 2015 році розмістив у соцмережах фотографії, де він стоїть з прапором України на Тітовській сопці на околиці Чити.
Тоді він написав: "Сьогодні я зайняв одну з пануючих висот і підняв над Читою прапор України. Вату трясе від безсилої люті!".
Євген Сергієнко
МБХ Медіа
Відомо, що слідчі провели обшуки за місцями проживання та роботи журналіста, в ході яких було вилучено комп'ютерну техніку.
Як повідомляв "Обозреватель", в Санкт-Петербурзі затримали активіста руху "Солідарність" Володимира Шіпіцин , який тримав у руках прапор України.
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