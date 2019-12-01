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1 грудня • оновлено в 22:19
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"Труби горять на кістках мільйонів": у Росії раптово вшанували пам'ять жертв Голодомору

8.3т
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У Росії влада Москви вперше узгодила акцію пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Пам'ятні заходи відбулися навпроти будівлі ФСБ на Луб'янській площі.

Про це повідомляють "Вести". Відзначимо, що в 2008 році Держдума РФ визнала Голодомор в Україні злочином комуністичного режиму, але офіційних жалобних заходів у Росії до цих пір не було (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Акція в пам'ять про голодомор в Москві

Акція в пам'ять про голодомор в Москві

activatica.org

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Жартували про їжу: як знаменитості провели день пам'яті за жертвами Голодомору

"Ми хочемо нагадати, що труби заводів сталінської індустріалізації димлять на кістках мільйонів людей, які загинули, в тому числі, у ході Голодомору. Треба просто пам'ятати про це в світлі сьогоднішньої політики, у світлі політики виправдання Сталіна, у світлі все більш наростаючої вали політичних репресій", – заявив лідер партії" Громадянська ініціатива "Андрій Нечаєв

В Україні відзначають день пам'яті жертв двох радянських Голодоморів, причому перший, на Поволжі, торкнувся виключно Росії і забрав, за різними оцінками, від 3 до 5 млн життів. У Росії на акції згадали тільки про другий, український Голодомор. На території України, за оцінками різних дослідників, від Голодомору померло від 2 до 10 млн осіб.

На акцію люди прийшли з лампадками, колосками і хлібинами хліба. Кілька людей були загорнуті в прапори Росії, України і Казахстану.

Акція тривала з 16 до 17 години за місцевим часом, під час заходу учасники вшанували пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання та символічно з'їли по шматку хліба.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як російський пропагандист Володимир Корнілов видав цинічний фейк про трагедію Голодомору. Він збрехав про те, що в історичних хроніках насправді показують фото голодними не українських, а російських дітей.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Голодомор в Україні Декомунізація в Україні
Місце
Росія Москва
Тег
Декомунізация
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рашистській підлоті доводити - себе не поважати. Одна з найгірших націй в світі.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
возможно в разных местах было разное,но родственники в Житомирской,Черниговской,Сумской обл.расказывали по другому за голодовки,их называли так тогда,конец 50х,начало 60х,уже помню примерно,то ни о каких москвичах или нижнетагильцах в продотрядах ,которые и занимались этой самой гребаной продразверсткой речи не было,кляли тогда люди местных активистов,уже писал об этом сотню раз,но почему то упоротым не нравится,и фамилии коммисаров были из местных в основном.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Сколько можно врать?
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