В после-праздничной колонне шли пролетарии с опухшими красными революционными лицами, а навстречу им летела стая "черных лебедей".
"Черные лебеди" кучкуются в стаи. Весна скоро, однако.
Вести стаю, судя по всему, будет китайский "лебедь".
Как сообщило Министерство коммерции КНР, объемы китайского экспорта в декабре 2018-го упали на 4,4% — рекордно за два года, а объемы китайского импорта рухнули на 7,6%.
Юань, куда перевел ЦБ РФ свои долларовые резервы, тоже упал.
Второй "лебедь" — британский — брексит.
Третий — Дональд Трамп — троянский конь Путина.
Или наоборот, Трамп — второй, брексит — третий, кому как нравится, роли не играет.
Четвертый "лебедь" — наш, родной, украинский — рекордные беспрецедентные выплаты по внешнему долгу в 2019-м и последующих годах до 2022-го. Не выборы, как многие думают, а непомерные долги, повисшие на каждом гражданине Украины.
Если экономически будет трясти Китай, а политически уже трясет США и Британию, то третий мир, к которому относится и Украина, просто сдохнет в бесконечном кризисе.
Пятый "лебедь" — стерх Путина — российская экономика, зависящая от цен на энергоносители и привязанная к экономике Китая, последует за своим новым боссом с востока. Туда ей и дорога. Аминь.
Сегодня Трамп публично заявил, что он "никогда не работал на Россию" и считает "позором сам факт того, что его спрашивают об этом, потому что это полное вранье".
Все решит отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, который должен быть обнародован в середине февраля. Республиканцы под напором фактов уже дрогнули. Думаю, Тампу сделают предложение, от которого он не сможет отказаться.
От "я никогда не работал на Россию" до "я устал, я ухожу" — один шаг.
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