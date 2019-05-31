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Тролять Лукашенка? Білоруси влаштували "гейський" флешмоб: фото

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Жителі Мінська активно публікують в соцмережах фото, зроблені на тлі вивіски "Європейські ігри 2019" таким чином, щоб напис читався як "гейські ігри".

За словами очевидців, біля вивіски шикуються черги, щоб зробити такий кадр. Багато користувачів таким чином хочуть висміяти нетерпимість влади до сексуальних меншин.

Користувачі мережі називають такий флешмоб "тихим білоруським протестом", проте є і ті, хто обурений такою поведінкою людей.

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Флешмоб в Мінську

Флешмоб в Мінську

соц мережі

Флешмоб в Мінську

Флешмоб в Мінську

соц мережі

Флешмоб в Мінську

Флешмоб в Мінську

соц мережі

Тролять Лукашенка? Білоруси влаштували "гейський" флешмоб: фото
Тролять Лукашенка? Білоруси влаштували "гейський" флешмоб: фото
Тролять Лукашенка? Білоруси влаштували "гейський" флешмоб: фото
Тролять Лукашенка? Білоруси влаштували "гейський" флешмоб: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі зізналися про боротьбу Лукашенка з Путіним за незалежність держави.

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БілорусьМінськ
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Иш ты) хотят как в Украине ... Киев прайды проводить!! Не доросли вы еще !!!
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