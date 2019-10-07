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8 жовтня • оновлено в 13:38
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Тримав силою "Віагри": в Білорусі художник влаштував пікантний протест. Кадри 18+

7.3т Читати матеріал російською

У Білорусі художник Олексій Кузьмич у незвичайний спосіб виступив проти цензури, протримавши близько хвилини на збудженому статевому органі табличку з написом "Міністерство культури".

Його акція потрапила на відео, яке опублікувало в Fаcebook білоруське "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Кузьмич назвав свій протест "Щит або Міністерство фаллокультури". Щоб виконати всі дії, художник показово випив перед цим таблетку "Віагри".

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У Білорусі художник влаштував пікантний протест проти цензури

У Білорусі художник влаштував пікантний протест проти цензури

Скріншот з відео

У Білорусі художник влаштував протест з "Віагрою"

У Білорусі художник влаштував протест з "Віагрою"

Скріншот з відео

На руках у Кузьмича було написано: "З усім згоден".

У Білорусі художник влаштував протест з "Віагрою"

У Білорусі художник влаштував протест з "Віагрою"

Скріншот з відео

У Білорусі художник влаштував протест з "Віагрою"

У Білорусі художник влаштував протест з "Віагрою"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в білоруському Гродно, де оголосили конкурс на кращий туристичний логотип міста, один з учасників запропонував символ, який користувачі соцмереж назвали схожим на статевий орган.

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Білорусь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Такой же далбаящур что на усраине.
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