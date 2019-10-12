Тримала сім'ю в жаху: американці всиновили жінку з України, що видавали себе за дитину

У США подружня пара звинуватила свою прийомну дочку Наталію з України в шахрайстві через рідкісне захворювання, яке впливає на її зростання і ускладнює точне визначення віку.

Батьки вважають, що дівчинка є аферисткою і тільки видає себе за дитину, будучи дорослою, пише ТСН. Українку також звинуватили в агресивній поведінці і погрозах розправи.

Зображення є ілюстративним twitter.com

Майкл і Христина Барнетт з США познайомилися з Наталею 9 років тому у Флориді, після чого удочерили її. Однак вже через рік, за їхніми словами, дівчина почала проявляти агресію.

"Вона ховала ножі в наших диванах. Говорила, що хоче вбити членів сім'ї. Підливала хімікати до кави, розмазувала кров на дзеркалах, могла стояти над нами, коли ми спали. Могла стати посеред кімнати і сказати, що тільки чекає слушного часу", – розповідали батьки.

Прийомні батьки звинувачують Наталю в тому, що вона їм загрожувала розправою, а тому звернулися до лікарів. При цьому лікарі засумнівалися у віці дитини, у якої замість молочних зубів виявилися зуби дорослої дівчинки.

Результат експертизи показав, що дівчинці може бути 22 роки. При цьому такий висновок підтримали не всі лікарі. Після того, як Барнетти отримали результати аналізів, вони змінили документи Наталії, переписавши рік народження на 1989 з 2003, після чого залишили дівчинку в США і переїхали в Канаду.

Зараз Наталя живе в новій сім'ї, яка просить повернути їй дитячий вік в документах. Найближчим часом відбудеться засідання суду, під час якого питання віку дівчини буде остаточно вирішене.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Запоріжжі сім'ю звинуватили в згвалтуванні прийомних дітей.

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