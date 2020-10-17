Олександру Лукашенко три сторони і в різному форматі пред'явили три ультиматуми в основному про одне й те ж, – про дату і форму його відходу. Два ультиматуму від Євросоюзу і від Світлани Тіхановском були опубліковані в один день – 12 жовтня і логічно пов'язані між собою. Третій ультиматум, виставлений йому Кремлем, опублікований не був, але на його існування вказує візит Лукашенка 10 жовтня в СІЗО, де він чотири години вів секретні переговори з Віктором Бабарика та його штабом.

Ультиматум Ради ЄС складається з 14 пунктів і опублікований як офіційний документ. Ультиматумом його можна назвати умовно, оскільки конкретні терміни не вказані.

В цілому це виклад погляду Ради ЄС на події в Білорусі з дня виборів 9 серпня і в даний час з описом дій, які зробить ЄС. Рада ЄС констатує, що минулі вибори були чесними і демократичними, не відповідали законам Білорусі та міжнародним стандартам, тому пропонує провести нові. До моменту поки адміністрація Лукашенко не прийме таке рішення і не оголосить їх дату, Євросоюз має намір почати згортати контакти з урядом і центральними державним органами Білорусі, включаючи припинення виділення їм фінансової підтримки в рамках Східного партнерства, а також за іншими програмами і каналах. Виняток становитимуть ядерні об'єкти Білорусі, за якими її нинішньому уряду запропоновано зберегти співпрацю і обмін інформацією. Ця фінансова допомога тепер буде перенаправлено від центральних органів влади до суб'єктів місцевого і регіонального самоврядування, а також на програми прикордонного співробітництва та з партнерства з приватним бізнесом, особливо в системі охорони здоров'я. Рада ЄС має намір розширити свої контакти з громадянським суспільством Білорусі і почати надавати матеріальну допомогу тим людям, які постраждали від репресій. Рада приступає також до складання проскріпціонние списку осіб, причетних до репресій і фальсифікації виборів, куди внесуть і Лукашенко, якщо не змінить свою поведінку.

Ультиматум Тіхановском з'явився в форматі її відеозвернення до громадян Білорусі і Лукашенко. Від Лукашенко вона вимагає трьох дій: назвати дату свого відходу, припинити арешти та інші види репресій і випустити всіх політв'язнів. Якщо до 25 жовтня він це не зробить, то громадянам Білорусі запропоновано з 26 жовтня розпочати загальний страйк з вимогою виконати ці три пункти. Російські політологи і ЗМІ відразу ж скептично відреагували на ультиматум Тіхановском зауваженням: хто вона така, щоб давати вказівки і самі заспокоїли себе тим, що вона всього лише домогосподарка в еміграції, яка живе за гроші чи то уряду Польщі, чи то Литви. Ніякої реальної зв'язку з Білоруссю і масами у неї зараз немає. Однак, вони забули, що вчасно і до місця подана ідея дуже навіть може стати реальністю.

Така реакція в російських ЗМІ на ультиматум Тіхановском цілком природна, так як він перекреслює ультиматум Кремля і всю його комбінацію з виведення Лукашенко з поля політики. Тіхановском своїм ультиматумом перехоплює ініціативу у Кремля і б'є його на випередження. Продовженням Тіхановском цієї стратегії стало і її обіг 16 жовтня з закликом бойкотувати будь-які маніпуляції з всенародним опитуванням про конституційну реформу або щось подібне, які може організувати Лукашенко.

План і ультиматум Кремля до Лукашенко не опубліковані, в Росії люблять засекретити не тільки минуле, а й майбутнє, однак Москва вміє видавати всі свої секрети своїми ж діями. "Ключові слова" – візит Лукашенка до Бабарика і розгін в Мінську маршу пенсіонерів 12 жовтня з застосуванням вперше сльозогінного газу і світлошумових гранат. До того ж в той же день глава МВС Геннадій Казакевич пообіцяв на світлошумових гранатах не зупинятися і застосувати бойову зброю. Цікаво, за два дні до гранат в Мінську вперше за три місяці відбулося і силовий розгін демонстрації в Хабаровську. Кремля явно програв змагання протестувальникам: хто з нас раніше втомиться, як в Хабаровську, так і в Мінську.

З усього секретного розмови з Бабарика надбанням гласності стало тільки одна фраза Лукашенко про те, що Білорусь живе під гаслом "Даєш діалог" і він до діалогу готовий. Більш того, готовий говорити не тільки про конституцію, і взагалі дивиться на все ширше і глибше. Візит Лукашенка в СІЗО був організований майже виключно заради цієї фрази, щоб продемонструвати його діалогоспособность. Сам розмова не мав ніякого сенсу, по тій простій причині, що Бабарика – не політик, а всього лише не зовсім рядовий агент Кремля. Але те, що він не зовсім рядовий, можна сказати в чомусь навіть топ-агент, ще не підстава про щось домовлятися з Лукашенком, в діалозі з яким і сам Кремль відчуває чималі складності. Унаслідок політичної беззмістовності розмови Лукашенко з Бабарика він і не був ні однієї зі сторін оприлюднено.

Лукашенко, відвідавши СІЗО, продемонстрував не тільки свою діалогоспособность, а й те, з ким він хоче нею займатися. Чи не з Тіхановском, яка, якщо використовувати радянські поняття, остаточно і безповоротно зарахована до розряду неконструктивної опозиції, в одній столиці навіть в зрадниці батьківщини, а з конструктивним Бабарика та його кураторами. Лукашенко в мінському СІЗО сумлінно вирощує печериці конструктивної опозиції і формально зміну собі з суперечка, переданих Кремлем. Коли Бабарика випустять, він посуне Тіхановском і всіх інших зі словами: "Я в тюрмі сидів, поки ви тинялися по закордонах, де мій шматок пирога влади?". Зрозуміло, "шматок" у вигляді мандата депутата кураторів Бабарика не задовольнить, якщо на кону пост президента.

Однак, Лукашенко – це ще той самобутній аграрій, який "печериці" посадить, кредит під них візьме, але стовідсоткову схожість однозначно не гарантує. Може сказати, що посадковий матеріал був бракованим або мікроклімат в підвалі кульгав через високі ціни на газ для Білорусі. У Лукашенко завжди є об'єктивні пояснення для всього, нехай вони і не завжди подобаються Кремлю. Історія відносин Лукашенко з Кремлем – це парафраз на 70 років протистояння голови колгоспу і першого секретаря обкому, в якому в результаті перемагає голова, оскільки радянська влада скасовується і СРСР розпускають.

Але ситуація в Білорусі вже не настільки прямолінійна. Тепер там страйкують всі, в тому числі і частина бригадирів. Тому голова розуміє, що його домовленості з московським обкомом про наступника, – ні до чого не зобов'язує умовність. Тим більше, якщо збираєшся йти, а бригадирам цей наступник не потрібен, у них свої варіанти. Візит в СІЗО – це не тільки демонстрація своєї діалогоспособності, але і спосіб представити зборам колгоспу наступника. Лукашенко як трактор тягне віз зі штабом і адвокатами Бабарика в палац президента. Тягне на малих швидкостях, без ентузіазму, і в будь-який момент може заглушити трактор на півдороги і вийти з нього до жаху Кремля. Догляд Єльцина під Новий рік викликав легкий стрес в Білому домі, але якщо станеться схожий догляд Лукашенко, то в Кремлі буде важкий шок і сувора депресія.

Автократія в Білорусі зі швидкістю трактора під'їжджає до фіналу. Ні сльозогінний газ, ні трубопровідний з РФ, який раптом казково подешевшає для Білорусі, не здатні цей фінал скасувати. Питання в основному в тому, хто після її закінчення буде домінувати і як довго: широкі демократи або феодали з обмеженою демократією для себе.