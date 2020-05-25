Три роки тому фармкомпанії відмовили Єврокомісії у розробці вакцини від коронавірусів

У 2017 році великі фармацевтичні компанії не підтримали пропозицію Європейської комісії про розробку вакцин для різних патогенів, зокрема, і коронавірусів.

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Як повідомляє The Guardian, у планах Єврокомісії малася на увазі активізація роботи над вакцинами та їх схвалення в рамках проєкту "Ініціатива щодо інноваційних лікарських засобів" (IMI). Крім представників Єврокомісії та Європейської федерації фармацевтичної промисловості туди входили і великі компанії з виробництва ліків: Lilly and Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer.

Три роки тому фармкомпанії відмовили Єврокомісії в розробці вакцини від коронавірусів

В Єврокомісії наполягали на тому, що дослідження може "сприяти розробці та затвердженню вакцин проти пріоритетних патогенів до фактичного спалаху". Крім того, планувалося поліпшити комп'ютерне моделювання, а також підвищити точність випробувань на тваринах.

Однак, як ідеться у звіті, опублікованому Corporate Observatory Europe, фармкомпанії, що складаються в IMI, відмовилися від цієї ідеї. З цього випливало, що, крім інших патогенів, вакцину не винайшли і проти коронавірусів.

В кінцевому підсумку в звіті йдеться, що прямий вплив великих фармацевтичних компаній на дослідницькі плани IMI призвів до того, що в ній почали домінувати вигідні цим компаніям напрямки, тоді як інші потенційно небезпечні хвороби залишилися без уваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Великобританії отримають доступ до вакцини від COVID-19 вже до осені-2020.

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