Три простих засоби: лікар розповіла, як поборола коронавірус

Доктор Клер Гєрада з Великобританії, яка заразилася коронавірусом COVID-19, розповіла про три простих засоби, які допомогли їй одужати.

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Як пише The Daily Mail, 60-річна лікар була інфікована під час відвідування робочої конференції в Нью-Йорку. Повернувшись додому, вона організувала самоізоляцію.

Доктор Клер Гєрада

В першу чергу, Гєрада їла курячий суп, який був джерелом натурального пеніциліну. Вживання цієї страви підтримувало її в моменти слабкості і повертало апетит.

Також, за словами медика, вона приймала дві таблетки парацетамолу три рази в день і пила багато домашнього лимонаду.

"Поєднання курячого супу, парацетамолу та рясного пиття допомогло вилікуватися від вірусу", – вважає Гєрада.

При цьому вона зазначила, що не мала серйозних хронічних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор біологічних наук, професор Школи Системної Біології GMU (США) Анча Баранова висловила думку, що пандемія коронавірусу зупиниться природним шляхом тільки в разі, якщо хвороба еволюціонує або більшість людей набудуть імунітету.

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