Три країни ЄС виступили за безвізовий режим для Білорусі

Литва, Польща та Румунія звернулися до Ради ЄС з пропозицією надати громадянам Білорусі безвізовий режим.

Як говориться в заяві на офіційному сайті президента Литви, лідери трьох країн закликали Європейський Союз розробити пакет допомоги Білорусі, який включав би безвізовий режим, торгівлю з ЄС, допомогу в переговорах про вступ до Світової організації торгівлі, диверсифікацію економіки і енергетичного сектора країни, фінансування реструктуризації економіки, залучення міжнародних фінансових структур в процес реформування економіки країни та залучення інвестицій.

У декларації йдеться, що лідери країн, які прийняли її, активно підтримують принципи свободи і демократії і визнають результати тільки вільних, чесних і прозорих виборів, які проводяться відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та за участю міжнародних спостерігачів.

У декларації лідери Литви, Польщі та Румунії нагадують, що ніхто, крім громадян Білорусі, не може вирішувати долю країни. На думку глав держав, тільки демократичне, засноване на соціальному діалозі і єдиному баченню майбутнє Білорусі є умовою більш стабільної і безпечної Європи.

Лідери країн домовилися про надання допомоги білоруському народу в побудові демократичної правової держави, вільного громадянського суспільства і ринкової економіки.

Пропозиції з такого плану допомоги Білорусі будуть представлені на засіданні Європейської ради, яке відбудеться 24-25 вересня.

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