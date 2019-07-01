Прогриміли три гучні вибухи: на Кіпрі впав невідомий літальний апарат

Неподалік від столиці Кіпру, Нікосії, 1 липня впав невідомий літальний апарат.

Про це повідомило турецьке видання "Onedio", зазначивши, що перша офіційна заява надійшла від заступника прем'єр-міністра Турецької Республіки Північного Кіпру та міністра закордонних справ Кудрета Озерсая.

За інформацією очевидців, відбувся спалах у небі, після чого почулися три гучні вибухи. Постраждалих у результаті інциденту немає.

Падіння невідомого об'єкту на Кіпрі Twitter Onedio

Імовірно, що об'єкт, який упав, є зенітною ракетою або військовим літаком. Експерти зазначають, що деталі виглядають як російська ракета С-200. Крім того, все вказує на те, що вона перевозила зброю і вибухівку, чим пояснюється потужність вибухів.

"Початкові знахідки вказують на те, що вибухонебезпечним об'єктом є літальний апарат, що перевозить зброю або пряму вибухівку", — йдеться у повідомленні.

KKTC'de düşen cisim sonrası patlama ve yangın: "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı olduğuna işaret etmektedir " https://t.co/a1r2ZPniJR pic.twitter.com/6ZlSpUJq2u – Onedio Gündem (@onediogundem) July 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня в Італії підірвали міст, при обваленні якого у 2018 році загинули 43 особи.

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