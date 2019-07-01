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Прогриміли три гучні вибухи: на Кіпрі впав невідомий літальний апарат

3.2тЧитати матеріал російською

Неподалік від столиці Кіпру, Нікосії, 1 липня впав невідомий літальний апарат.

Про це повідомило турецьке видання "Onedio", зазначивши, що перша офіційна заява надійшла від заступника прем'єр-міністра Турецької Республіки Північного Кіпру та міністра закордонних справ Кудрета Озерсая.

За інформацією очевидців, відбувся спалах у небі, після чого почулися три гучні вибухи. Постраждалих у результаті інциденту немає.

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Падіння невідомого об'єкту на Кіпрі

Падіння невідомого об'єкту на Кіпрі

Twitter Onedio

Імовірно, що об'єкт, який упав, є зенітною ракетою або військовим літаком. Експерти зазначають, що деталі виглядають як російська ракета С-200. Крім того, все вказує на те, що вона перевозила зброю і вибухівку, чим пояснюється потужність вибухів.

"Початкові знахідки вказують на те, що вибухонебезпечним об'єктом є літальний апарат, що перевозить зброю або пряму вибухівку", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня в Італії підірвали міст, при обваленні якого у 2018 році загинули 43 особи.

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Аносов Александр
Аносов Александр
ракета перевозила??? это так себе украинцы ракету представляют?)))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Эксперты отмечают, что детали выглядят как российская ракета С-200. Кроме того, все указывает, что она перевозила оружие и взрывчатку, что объясняет мощность взрывов."© значит, вы говорите, что ракета С-200 перевозила оружие??? а прапорщика, сопровождающего, там не было?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Во Путин дает, ракетами перевозит оружие. Эксперты отмечают, что детали выглядят как российская ракета С-200. Кроме того, все указывает, что она перевозила оружие и взрывчатку, что объясняет мощность взрывов.
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