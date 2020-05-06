Три європейські країни відкриють кордони: названо дату

Юрій Сергієнко Світ 18:52, 6.05.2020 Оновлено: 18:54, 6.05.2020

Влада Латвії, Литви та Естонії ухвалила рішення з 15 травня відкрити внутрішні кордони.

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Про це у Twitter повідомив латвійський прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш. Він уточнив, що при в'їзді для людей будуть обмеження.

"Ті, хто приїхав до країн Балтії з інших держав, після відкриття внутрішніх кордонів будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляції", – зазначив глава уряду.

У Латвії з початку пандемії коронавірусу заразилися 900 осіб, 464 вилікувалися і 17 померли.

У Литві 1 428 хворих, з яких 718 одужали і 48 померли.

В Естонії заразилися 1 713 осіб, одужали 264, померли 55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими країнами, які зважаться відкрити кордони для туристів після пандемії коронавірусу, стануть найбільш залежні від пляжного туризму Греція, Італія і Туреччина. На думку політолога Дмитра Абзалова, саме ці країни намагатимуться повернути туристів якомога раніше.

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