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6 травня • оновлено в 23:11
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Три європейські країни відкриють кордони: названо дату

4.4т
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Влада Латвії, Литви та Естонії ухвалила рішення з 15 травня відкрити внутрішні кордони.

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Про це у Twitter повідомив латвійський прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш. Він уточнив, що при в'їзді для людей будуть обмеження.

Три європейські країни відкриють кордони: названо дату

"Ті, хто приїхав до країн Балтії з інших держав, після відкриття внутрішніх кордонів будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляції", – зазначив глава уряду.

У Латвії з початку пандемії коронавірусу заразилися 900 осіб, 464 вилікувалися і 17 померли.

У Литві 1 428 хворих, з яких 718 одужали і 48 померли.

В Естонії заразилися 1 713 осіб, одужали 264, померли 55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими країнами, які зважаться відкрити кордони для туристів після пандемії коронавірусу, стануть найбільш залежні від пляжного туризму Греція, Італія і Туреччина. На думку політолога Дмитра Абзалова, саме ці країни намагатимуться повернути туристів якомога раніше.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Тег
кордон
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
О, на обозе по-латышский пишут. А на хрена? Вы же не понимаете
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
По-латышскИ
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