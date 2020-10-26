Третина населення землі не зможе вакцинуватися від COVID-19: названо нову проблему

Третина населення не може бути вакцинована проти коронавірусу (COVID-19) через нездатність вакцини підтримувати холодовий ланцюг.

Як пише la Repubblica, деякі флакони потрібно зберігати за температури холодильника (від 2 до 8 градусів), але інші – залежно від методу приготування – повинні залишатися на рівні -80 градусів від заводу і до ін'єкції.

Якщо холодовий ланцюг буде порушено, етикетка змінює колір, і вакцина викидається.

Деякі компанії продають флакони з вакциною в рефрижераторних контейнерах.

"Але це крапля в морі. Водночас як більше трьохсот компаній старанно працюють над розробкою вакцини, лише деякі з них працюють над тим, щоб цей продукт пройшов "останню милю", – йдеться в повідомленні.

Неурядові організації в Африці будують холодильники на сонячних батареях. У серпні логістична компанія UPS розпочала будівництво двох холодильних складів розміром з футбольне поле в Кентуккі та Нідерландах.

Для доставки вакцини у важкодоступні села вирішується питання про використання вантажівок для перевезення морозива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Великобританії вважають, що вакцина проти COVID-19, котра розроблена в Оксфордському університеті, прекрасно діє і створює сильний імунітет до нового захворювання.