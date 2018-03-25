Третій рейх і нацисти: у Лаврова пригрозили Лондону "сюрпризом"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова пообіцяла "сюрприз" Великобританії через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

За її словами, Лондон використовує в цій справі "колосальні провокації та авантюри". Про це передає РІА "Новости", посилаючись на ефір пропагандистського телеканалу "Росія-1".

"Вони не можуть відстояти свої тези..., вони не можуть це продати, використовуючи свої власні аргументи. Відповідно, перейшли до концепції антиреклами та чорного піару світового масштабу. Це - колосальна провокація. Я б сказала більше, це - колосальна авантюра", - сказала Захарова.

Марія Захарова REUTERS

Дипломат також пообіцяла сюрприз всім тим, хто намагається представити Росію в образі ворога.

"У нас є сюрприз для всіх, у кого вистачає або совісті, або нахабства порівняти, хоч якось проводити паралелі між Росією та Третім рейхом", - заявила представник МЗС РФ.

Захарова також підкреслила, що саміт ЄС обговорив інцидент в Солсбері "без єдиного факту, без єдиного аргументу", що, як вона вважає, "навіть не схоже на судилище".

"Дай хоч якийсь аргумент, немає, потрібно порівняння з Третім рейхом і нацистською Німеччиною в таких публіцистичних цілях", - сказала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Захарова заявила, що найімовірніше джерелом газу, яким отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, є ті країни, де з кінця 1990-х ведуться інтенсивні дослідження речовин з проекту "Новачок". Це Великобританія, Словаччина, Чехія, Швеція і, можливо, США.