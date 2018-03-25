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ПолітикаЕкономіка

Третій рейх і нацисти: у Лаврова пригрозили Лондону "сюрпризом"

6.3тЧитати новину російською

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова пообіцяла "сюрприз" Великобританії через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

За її словами, Лондон використовує в цій справі "колосальні провокації та авантюри". Про це передає РІА "Новости", посилаючись на ефір пропагандистського телеканалу "Росія-1".

"Вони не можуть відстояти свої тези..., вони не можуть це продати, використовуючи свої власні аргументи. Відповідно, перейшли до концепції антиреклами та чорного піару світового масштабу. Це - колосальна провокація. Я б сказала більше, це - колосальна авантюра", - сказала Захарова.

Марія Захарова

REUTERS

Дипломат також пообіцяла сюрприз всім тим, хто намагається представити Росію в образі ворога.

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"У нас є сюрприз для всіх, у кого вистачає або совісті, або нахабства порівняти, хоч якось проводити паралелі між Росією та Третім рейхом", - заявила представник МЗС РФ.

Захарова також підкреслила, що саміт ЄС обговорив інцидент в Солсбері "без єдиного факту, без єдиного аргументу", що, як вона вважає, "навіть не схоже на судилище".

"Дай хоч якийсь аргумент, немає, потрібно порівняння з Третім рейхом і нацистською Німеччиною в таких публіцистичних цілях", - сказала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Захарова заявила, що найімовірніше джерелом газу, яким отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, є ті країни, де з кінця 1990-х ведуться інтенсивні дослідження речовин з проекту "Новачок". Це Великобританія, Словаччина, Чехія, Швеція і, можливо, США.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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