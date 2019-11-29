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30 листопада • оновлено в 10:45
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"Третій раз продати": пропагандисти вигнали українського експерта за жарт про євреїв. Відео

9.8т
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У Росії ведучий пропагандистського телешоу "Хто проти" Дмитро Куликов вигнав зі зйомок главу громадської організації "Європейський вибір" Кирила Животовского за висловлювання про євреїв.

Випуск опублікований на YouTube-каналі телеканалу "Росія-1". Відзначимо, що в дискусії брав участь ексміністр транспорту України Євген Червовенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кирило Животовський

Кирило Животовський

Скріншот відео

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"Іди в д*пу!" Пропагандист вигнав українського експерта з ефіру "покричати в унітаз"

В ході дискусії Червовенко заявив, що в країні спостерігається високий рівень антисемітизму. У відповідь на це Животовський заявив, що "коли євреї піднімають питання про антисемітизм, вони хочуть втретє один і той же банк продати".

Реагуючи на слова Животовского, пропагандист Куликов заявив, що така поведінка з боку експерта недоречна. Він попередив, що в разі, якщо Животовський ще раз дозволить собі подібні висловлювання, він назавжди покине студію передачі.

Животовський спробував виправдатися, заявивши, що його слова були не жартом, а міркуваннями на тему становища "осіб з громадянством" в Україні. Однак Куликов показав українському експерту червону картку і попросив його покинути студію.

Поведінка українського експерта також не сподобалося гостю шоу, журналісту з Німеччини Олександру Сосновському. Він звинуватив Животовского в хамстві і пригрозив особисто викинути його зі студії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як постійного українського гостя російських пропагандистських ефірів В'ячеслава Ковтуна в черговий раз вигнали зі студії телешоу "Хто проти".

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Росія
Теги
антисемітизм Новини Росії
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Andria Viktor
Andria Viktor
В.Высоцкий прав.
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Червоний Данило
Червоний Данило
он все правильно сказал! жи#ы на этом спекулируют всю свою униженную жизнь! подшконарные крысы!
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Ой Червоненко - великий "аналитик" - 73% украинцев выбрали президентом еврея!!!
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