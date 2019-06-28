Третій отруйник Скрипаль: розсекречені нові деталі сенсаційного розслідування

Третій підозрюваний в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії співробітник ГРУ Денис Сергєєв (Сергій Федотов) керував операцією з Лондона і передавав звіт куратору з Москви.

Такі дані оприлюднили розслідувачі The Insider і Bellingcat в п'ятницю, 28 червня. Відзначається, що він продовжує працювати в ГРУ, маючи звання генерал-майора.

Так, стало відомо, що Федотов вранці 1 березня 2018 року зателефонував "Тимуру Агафонову" і отримав доручення летіти в Лондон. Далі він переписувався і гооврив по телефону з невідомим чоловіком, який в одному з додатків із обміну контактними даними значиться як "Амір Москва".

Сергій Федотов The Insider

В аеропорту Хітроу Федотов приземлився в 10:33 за місцевим часом наступного дня. Він повідомив про це "Аміру", з яким активно спілкувався протягом дня.

Маршрут Федотова The Insider

3 березня близько 11:30 він пересувається в район Oxford circus, де були помічені і двоє інших підозрюваних Чепіга і Мишкін (Боширов і Петров).

Маршрут Федотова в Лондоні The Insider

Відзначається, що після першої поїздки Боширова і Петрова в Солсбері зафіксовані нові дзвінки від Федотова "Аміру".

Переміщення Боширова і Петрова The Insider

Відразу після їхнього другого візиту в місто, де були отруєні Скрипалі, Федотов приїхав в аеропорт, попередньо відзвітувавшись куратору з Москви.

Також з'ясувалося, що Федотов навіть після того, як засвітився в розслідуванні, продовжив роботу в ГРУ, про що свідчать дані про його переміщення в офіс за адресою Хорошевське шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ).

Пересування Федотова The Insider

Сергій і Юлія Скрипалі ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сергєєв народився в місті Ушарал в Казахстані, служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х переїхав до Москви, де вступив до військової академії. Псевдонім "Сергій Федотов" він отримав в 2010 році. На це ім'я йому видали закордонний паспорт в УФМС 770001, де отримували свої документи Олександр Мишкін (Петров) і Анатолій Чепіга (Боширов).

За 2012-2018 роки Сергєєв за новим паспортом злітав до Києва, Дюшанбе, Прагу, Мілан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софію, Стамбул, Барселону, Єреван. Більш того, він чотири рази побував в Лондоні. Bellingcat також підтвердила поїздки агента ГРУ в Болгарію в 2015 році в момент, коли отруїли бізнесмена Омеляна Гебрева, який постачав зброю в Україну.

З'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Скрипалів, залишився в Британії після замаху на життя екс-шпигуна і його дочки.

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