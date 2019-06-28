ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Третій отруйник Скрипаль: розсекречені нові деталі сенсаційного розслідування

2.4тЧитати матеріал російською

Третій підозрюваний в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії співробітник ГРУ Денис Сергєєв (Сергій Федотов) керував операцією з Лондона і передавав звіт куратору з Москви.

Такі дані оприлюднили розслідувачі The Insider і Bellingcat в п'ятницю, 28 червня. Відзначається, що він продовжує працювати в ГРУ, маючи звання генерал-майора.

Так, стало відомо, що Федотов вранці 1 березня 2018 року зателефонував "Тимуру Агафонову" і отримав доручення летіти в Лондон. Далі він переписувався і гооврив по телефону з невідомим чоловіком, який в одному з додатків із обміну контактними даними значиться як "Амір Москва".

Новини
"Вони живі!" У Британії розкрили сенсаційні дані про Скрипалів, в Росії відповіли
Сергій Федотов

Сергій Федотов

The Insider

В аеропорту Хітроу Федотов приземлився в 10:33 за місцевим часом наступного дня. Він повідомив про це "Аміру", з яким активно спілкувався протягом дня.

Маршрут Федотова

Маршрут Федотова

The Insider

3 березня близько 11:30 він пересувається в район Oxford circus, де були помічені і двоє інших підозрюваних Чепіга і Мишкін (Боширов і Петров).

Маршрут Федотова в Лондоні

Маршрут Федотова в Лондоні

The Insider

Відзначається, що після першої поїздки Боширова і Петрова в Солсбері зафіксовані нові дзвінки від Федотова "Аміру".

Переміщення Боширова і Петрова

Переміщення Боширова і Петрова

The Insider

Відразу після їхнього другого візиту в місто, де були отруєні Скрипалі, Федотов приїхав в аеропорт, попередньо відзвітувавшись куратору з Москви.

Також з'ясувалося, що Федотов навіть після того, як засвітився в розслідуванні, продовжив роботу в ГРУ, про що свідчать дані про його переміщення в офіс за адресою Хорошевське шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ).

Пересування Федотова

Пересування Федотова

The Insider

Сергій і Юлія Скрипалі

Сергій і Юлія Скрипалі

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Сергєєв народився в місті Ушарал в Казахстані, служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х переїхав до Москви, де вступив до військової академії. Псевдонім "Сергій Федотов" він отримав в 2010 році. На це ім'я йому видали закордонний паспорт в УФМС 770001, де отримували свої документи Олександр Мишкін (Петров) і Анатолій Чепіга (Боширов).

  • За 2012-2018 роки Сергєєв за новим паспортом злітав до Києва, Дюшанбе, Прагу, Мілан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софію, Стамбул, Барселону, Єреван. Більш того, він чотири рази побував в Лондоні. Bellingcat також підтвердила поїздки агента ГРУ в Болгарію в 2015 році в момент, коли отруїли бізнесмена Омеляна Гебрева, який постачав зброю в Україну.

  • З'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Скрипалів, залишився в Британії після замаху на життя екс-шпигуна і його дочки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
4
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
М-да. От Остапа с Кисой стулья расползались, как тараканы, а у британских контрразведчиков, стало быть, агенты Кремля множатся, как кролики. Что ж, бывает. Путин - он такой, ему палец в рот не клади… На месте МИ-5, я бы попристальнее присмотрелся к Борису Джонсону. Какой-то он подозрительный. Постоянно всклокоченный, как с большого похмелья, патлы какого-то неестественного цвета. Явно парик, не бывает у приматов таких волос от природы. Имя, опять же, явно с намёком - привет, мол, от Ельцина, Немцова и Березовского… В общем, плохи дела в Британском королевстве. Я бы на месте бабы Лизы сдался. :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Всё , Кремль в панике , Путин сдается , рашкафсё . Чего генерал- майор ? Мельчают мелкобриты , сказали бы , что маршал
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel